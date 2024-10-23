食藥署人事爆關說！署長認「條件不符」　尊重用人單位推薦錄取

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

立委羅廷瑋9日召開「任人唯親唯綠，汰除不適任官員」記者會，痛批食藥署人事制度崩壞，只要符合長官親人、綠營好友兩大要件，即可馬上錄取。對此，食藥署長莊聲宏今（23）日回應，錄取的同仁的確不符開缺的碩士學位條件，不過因為他有20多年國會溝通、法案經驗，面談分數高，另也尊重用人單位的推薦，才決定聘用。

羅廷瑋指出，現為食藥署國會聯絡人的林姓副審查員，曾任職綠委辦公室多年，其並不符合當初公告需具有「國內外食品、藥學、醫學、醫事技術、公共衛生、生物科技、法律及公共行政等相關研究所畢業，並取得碩士學位」的任用資格條件，最後卻因為綠委關心而錄取。

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羅廷瑋痛批，「用人唯親唯綠，不避親」，只要是親，不管資格有沒有符合，什麼都可以，只要是綠色，什麼職務隨你挑，既然不符合資格者都可以聘用，那符合聘用資格的備取者，食藥署就應該支付陪榜費用，沒有資格卻聘用了，現在是否應該追討薪水？因為那是國人辛苦納稅錢。

對此，莊聲宏解釋，該職缺是在6月開缺，有7個人投件，該名林姓同仁大學就讀政治系，不過碩士並非公共衛生相關領域，的確有在考慮資格問題，但用人單位也希望網羅具有國會溝通經驗的人員進來，因此仍讓其參與面談，最後有4人進入面談，面談委員2名是用人單位的組長跟專員，另1人是其他科處科長，該名林姓同仁面談分數是最高的。

莊聲宏說，該名林姓同仁曾在國會服務20多年，具有經驗，也曾在藍綠兩黨擔任過辦公室主任跟法案助理，經手的法案也跟醫藥相關，最後也尊重用人單位的推薦，予以同意，用計畫經費擔任約用臨時人員。至於關說一事，他則強調，該員是無黨籍。