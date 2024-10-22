腦中風年奪百萬命！留意8大危險因子「中3項就是高危險群」

▲全球每年約千萬人中風，數百萬人因此死亡。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據世界中風組織（WSO）指出，全球每年有約1,200萬人中風，造成660萬人死亡。在台灣腦血管疾病長期位於十大死之列，112年奪走1.2萬人生命，平均每42分鐘就有1人死於此病。國健署提醒，腦中風常見「高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史」等8大危險因子，只要中任3個，就屬於高危險群。

根據2022年健保統計，腦血管疾病的醫療費用高達200億，排名第7，也對病患及照顧者造成沉重負擔。國健署指出，腦中風危險因子有8項，其中三高異常最容易輕忽，根據2019-2023年國民營養健康變遷調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致中風或其他三高慢性病的發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為強化民眾對於腦血管疾病的認識與重視，對此，國健署也提供6項建議，包括定期健康檢查、722血壓量測、控制三高、進行慢性病風險評估、健康生活習慣、警覺中風的跡象，以降低罹患中風的風險。

1.定期健檢必安排

可透過國民健康署提供年滿40-64歲民眾的成人預防保健服務，定期健檢掌握自身的健康數據。

2.血壓測量722原則

18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並搭配722原則－「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，建議平均血壓值≦120/80mmHg。

3.三高異常懂辨別

持續監控自身三高數值，建議血壓值≦120/80mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99mg/dL，血脂部分，俗稱壞膽固醇的「(LDL-C)」，無併發症的一般民眾應<130mg/dl，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。

4.科學算病現風險

國健署建置「科學算病館」慢性病疾風險評估平台，民眾可透過網站簡單輸入健檢報告數據，掌握未來10年內罹患5種慢性疾病(冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件)的風險。

5.良好習慣需維持

建議養成規律有氧運動、調整個人作息、保持情緒穩定及遵循「三低一高 (少油、少鹽、少糖及高纖) 」飲食原則。

6.中風跡象要警覺

中風是有跡象的，若自己或身旁的人有以下狀況，含「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱；「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來；「說你好」沒辦法講得很清楚，務必立即撥打119及時就醫，爭取黃金治療時間。

