12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

▲醫師從12歲弟弟喉嚨取出2顆「粉紅大貢丸」。（圖／黃健祐醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

「自帶貢丸的12歲小弟弟。」耳鼻喉科醫師黃健祐在粉專PO出數張照片，可見患者的喉嚨深處兩側又肥又腫，幾乎阻塞呼吸道。醫師指出，弟弟白天精神差、睡覺打呼超大聲，經檢查為「四級扁桃腺肥大」臨床上很少見，最後耗時1小時，不只摘除扁桃腺，連同扁桃腺結石、腺樣體和下鼻甲一起清除乾淨，2顆巨大肉球就「躺在桌上」，畫面驚悚。

嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任黃健祐分享，一名家長帶著12歲兒子求診，透露他白天精神差、睡覺時打呼很大聲，都是張口呼吸且會一直中斷，深怕影響健康。經過內視鏡一看，「鼻腔是滿的、鼻咽也是滿的、喉嚨也是滿的…」因符合3大關鍵，直接診斷為典型小兒睡眠呼吸中止症的個案，直接安排住院手術。

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▼患者扁桃腺摘除前、摘除後照片。

黃健祐表示，想到孩子要開刀，大概沒有家長會輕易接受，不過唯獨這經典的第四級扁桃腺肥大，就是在國際共識中住院麻醉都該處理的問題。弟弟經過第一天術前檢查、第二天手術休息一晚，觀察至第三天即出院。

黃健祐說明，手術過程中花了20～30分鐘將兩邊肥腫的扁桃腺順利取下，並連扁桃腺結石一起清理乾淨，術後以冰水或生長因子敷料覆蓋，接著再處理腺樣體和下鼻甲，之後再做第二次喉嚨傷口確認，最後完成手術，前後共耗費1小時摘除「2顆粉紅大貢丸」，目測長度都有3.5公分，2顆加起來最長徑超過7公分，就塞在一個小朋友的喉嚨裡。

黃健祐說，就他個人觀察，這類個案手術後不論是睡眠品質、運動表現、神情膚色的光彩，就連口臭都有顯著改善。但這在臨床上發生比例不高，並非每個扁桃腺較大者都需要手術，仍得依醫師經驗與判斷以擬定最合適的治療計畫。

▲醫師說明，扁桃腺是可整顆完整切除、毫無後遺症的器官。（示意圖／記者黃克翔攝）

黃健祐接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，扁桃腺為呼吸道與消化道的第一線防禦淋巴系統，具有免疫功能，但在2歲後功能就被身體其他淋巴組織和免疫系統所取代，剩下的功能在2歲後只有在感冒扁桃腺炎、口臭扁桃腺結石或可怕的成人扁桃腺癌才會再度被注意，「事實上是可以整顆完整切除，對人體毫無後遺症的可割除器官。」

黃健祐進一步提到，導致扁桃腺肥大的原因與個人體質、慢性發炎有關，該名弟弟在切除扁桃腺後對其日後的生活品質大大提升，不用擔心會帶來副作用。