ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

122歲人瑞每週「吃黑巧克力」！醫激推：是超級食物

▲▼營養師曝巧克力健康好處。（圖／Pexels）

▲黑巧克力護心健腦，全球最長壽人瑞每週都吃。（示意圖／Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

你喜歡吃巧克力嗎？提到超級食物，醫師李思賢激推巧克力，對健康具有絕佳好處。他指出，巧克力可降低罹患心血管疾病的機率、增進腦功能表現、改善血壓與血脂異常，就連憂鬱症狀也獲得緩解。全球最長壽、122歲的法國女士Jeanne Louise Calment每週都會吃近1公斤的巧克力，但可可成分要在85%以上，不含香料、乳製品及少糖才有用。

家醫科醫師李思賢在粉專思思醫師，陪你健康的好朋友分享他認為的超級食物之一－巧克力。其中，可可是巧克力中最重要的成分，其所含的高濃度黃酮類化合物和其他抗氧化物，如多酚、兒茶素等等，都有助於大腦修復並增加腦血流供應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2024年台灣可可豆競賽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲可可含有高濃度黃酮類化合物和其他抗氧化物。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

李思賢引述研究指出，較常食用巧克力的人會有較好的記憶力和退化較慢的心智，「說巧克力是天然的保健品也不為過。」此外，巧克力因含有前驅物色氨酸，同時也是血清素很好的來源，也是「快樂食物」。他說，人類食用可可的歷史可追溯至西元前460年，可可被拿來當作藥物治療，像是消化不良或疲倦問題。

李思賢接著分享食用黑巧克力的好處，包括降低罹患心血管疾病的機率、增進腦功能表現、改善血壓、改善血脂異常及改善憂鬱症狀。至於該如何挑選巧克力？他則建議，巧克力的可可成分要在85%以上、添加糖越少越好（每100公克含糖量14克以下為佳）、不含任何乳製品、未添加任何香料和調味、以及沒有經過鹼化或荷蘭加工（可減少巧克力苦味並改變色澤，但會降低抗氧化帶來的好處）。

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

關鍵字： 超級食物 黑巧克力 可可 家醫科 李思賢醫師 護心 健腦 血壓 血脂 憂鬱 飲食健康

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

腎功能衰退無聲息！腎臟病患僅3.5%有認知　中西醫曝護腎撇步

快訊／百憂解不是只退出台灣！藥廠宣布「2024年底全球停止生產」

13歲妹胸悶「12公分腫瘤壓心臟」！　醫：是罕見淋巴癌

益生菌逆轉腎病？醫曝：護腎3大關鍵　籲接受正規治療

「冒煙的喬」進口美國肋排粉檢出致癌農藥！老牌調味醬也出包

黴漿菌抗藥性達7成！連兒童都用上二線藥　醫提診間「關鍵三問」

122歲人瑞每週「都吃1零食」！　醫激推：是超級食物

屏基醫院斥資億元引進最新電腦斷層　助患者爭取搶救時間

1歲寶寶半夜哭哭吵到鄰居！家長必學6招安撫方法

免疫風濕患者「帶狀疱疹」發作風險倍增！醫解析原因：應多加預防

讀者迴響

回到最上面