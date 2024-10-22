122歲人瑞每週「都吃1零食」！　醫激推：是超級食物

▲黑巧克力護心健腦，全球最長壽人瑞每週都吃。（示意圖／Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

你喜歡吃巧克力嗎？提到超級食物，醫師李思賢激推巧克力，對健康具有絕佳好處。他指出，巧克力可降低罹患心血管疾病的機率、增進腦功能表現、改善血壓與血脂異常，就連憂鬱症狀也獲得緩解。全球最長壽、122歲的法國女士Jeanne Louise Calment每週都會吃近1公斤的巧克力，但可可成分要在85%以上，不含香料、乳製品及少糖才有用。

家醫科醫師李思賢在粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》分享他認為的超級食物之一－巧克力。其中，可可是巧克力中最重要的成分，其所含的高濃度黃酮類化合物和其他抗氧化物，如多酚、兒茶素等等，都有助於大腦修復並增加腦血流供應。

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▲可可含有高濃度黃酮類化合物和其他抗氧化物。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

李思賢引述研究指出，較常食用巧克力的人會有較好的記憶力和退化較慢的心智，「說巧克力是天然的保健品也不為過。」此外，巧克力因含有前驅物色氨酸，同時也是血清素很好的來源，也是「快樂食物」。他說，人類食用可可的歷史可追溯至西元前460年，可可被拿來當作藥物治療，像是消化不良或疲倦問題。

李思賢接著分享食用黑巧克力的好處，包括降低罹患心血管疾病的機率、增進腦功能表現、改善血壓、改善血脂異常及改善憂鬱症狀。至於該如何挑選巧克力？他則建議，巧克力的可可成分要在85%以上、添加糖越少越好（每100公克含糖量14克以下為佳）、不含任何乳製品、未添加任何香料和調味、以及沒有經過鹼化或荷蘭加工（可減少巧克力苦味並改變色澤，但會降低抗氧化帶來的好處）。