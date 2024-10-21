口臭要小心！口腔4狀況「可能是癌症前兆」　重症醫示警

▲口腔內的四個異常變化，可能是癌症的早期徵兆，切勿忽視。（示意圖／取自pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

口腔健康，不僅關乎日常生活的舒適，更可能是發現癌症的第一道防線。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書發文指出，口腔內的4個異常變化，有可能是癌症的早期徵兆，提醒大家千萬不要忽視不理。

你有癌，口腔先知道！黃軒整理出四種常見的口腔異常：

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1、口腔反覆發生潰瘍

首先是反覆發生的口腔潰瘍。他表示，口腔潰瘍多數是因為作息不規律、壓力大或飲食不健康所致，但若是生活習慣良好卻仍頻繁發作，且藥物治療效果不佳，這可能是口腔癌的早期警訊。黃軒建議，這類潰瘍應進行口腔黏膜檢查，以排除癌症風險。

2、口腔內反覆出現的異味氣體

口腔異味，也就是我們俗稱的「口臭」。現實生活中，導致口臭的原因很多，例如口腔清潔不足，食物殘渣在口腔中滋生細菌，或口腔菌群失調，細菌在牙齦、舌頭、牙縫中滋生等，都可能導致口腔異味。除此之外，一些反覆酸臭的口臭，也可能是胃食道逆流的徵兆。因為當胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會導致酸性氣味。

這類患者酸臭口臭的人，經常會感到胃灼熱和食道不適，長期酸逆流，還可能是胃的腫瘤或食道癌的風險。因此，如果平時口腔衛生做得很好，但酸臭的口臭仍然頻繁發生，就應該引起重視，儘早前往醫院檢查，找出原因。特別是有消化系統疾病風險的人，建議進行深入檢查，以便早期發現、早期治療。

3、口腔反覆出現囊腫

一般來說，口腔囊腫的成因多樣，可能是口腔感染、創傷、腫瘤，或者單純的頜骨囊腫等，都有可能在口腔的不同部位出現大小不一的囊腫，例如嘴唇、頰部、舌頭、牙齦等。

雖然有些囊腫一開始很小，可能不容易被發現，但如果囊腫在短時間內迅速增大，就應引起警覺，這可能暗示著惡性病變的風險。這些口腔內的腫塊迅速增大且伴隨疼痛、麻木或其他異常症狀，應及時就醫。醫師通常會進行詳細檢查排除常見的口腔癌、唾液腺癌或淋巴癌。

4、口腔內反覆出現的白斑或紅斑

口腔內出現反覆性的白斑（白色斑點）和紅斑（紅色斑點），具有一定程度的癌變風險。

根據研究數據，白斑（白色斑點，或稱為白斑症）有大約0.1%至36%的機率發展為口腔癌，尤其是位於舌頭和口腔底部的白斑，發展成癌症的風險較高。

相比之下，紅斑（紅色斑點，或稱紅斑症），其實是更嚴重的潛在癌症病變，有高達50%的病例，最終可能癌化成囗腔的鱗狀細胞癌。這些紅斑症，一般伴隨血管擴張，且容易出血，這也是其較高癌變風險的原因。