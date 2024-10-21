知名22：02火鍋「菜盤疑沾老鼠屎」　新北衛生局派員稽查

▲有民眾近日到新北市知名連鎖火鍋餐廳「22:02」用餐發現菜盤都是屎。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者趙于婷／台北報導

一位民眾近日到新北市知名連鎖火鍋餐廳「22:02」用餐，上菜時發現菜盤裡有一點一點的黑色痕跡，疑似是老鼠屎，將照片po到網路上後，引起廣大討論。對此，新北市衛生局表示，將派員依據食品良好衛生規範準則進行查核，特別針對現場病媒防治措施、食品容器清潔保存及環境清潔消毒加強查核。

該民眾在「爆料公社」指控近日到知名連鎖火鍋餐廳「22:02」新莊店用餐，卻在菜盤裡發現一點一點的黑點，疑似是老鼠屎，讓他感到十分噁心，立即告知服務人員。雖然服務人員有詢問是否需要換鍋、換菜盤，但該民眾氣得直問「換了還敢吃嗎」、「不論是壁虎、老鼠、蟑螂排泄物，都不應該出現在餐點裡。不光是夾子是油的，洗好的菜為什麼也是油的呢？」不曉得店內的衛生、食材把關究竟是怎麼做的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對該店家食安疑慮，新北市衛生局表示，將派員依據食品良好衛生規範準則進行查核，特別針對現場病媒防治措施、食品容器之清潔保存及環境清潔消毒加強查核，倘有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。