不抽菸喝酒！29歲男「放任1症狀不管」　醫一照就是食道癌

▲男子長時間忽略胃食道逆流，就醫一照胃鏡已是食道癌。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「無聲殺手」食道癌陸續奪走不少名人的性命，像是裕隆集團董事長嚴凱泰、演員安迪及香港武俠片巨星徐少強。而在大家的認知中，香菸、檳榔、酒，以及高溫熱湯/熱飲是致食道癌的危險因子，一名29歲男子雖無前述的壞習慣，不過長期飽受胃食道逆流所苦，卻置之不理、自行買成藥吃，最後受不了經胃鏡一照，發現已是食道癌。

根據衛福部112年死因統計，共有2064人死於食道癌。肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在《醫點不誇張》節目中分享，因男、女性使用香菸、檳榔、酒的比例相當懸殊，因此食道癌發生也以男性居多，男女性比為9：1；此外，亞洲人罹患食道癌的比例約佔全世界80%，而台灣也屬於好發地帶，與飲食習慣愛喝熱茶、熱湯有關。

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提及食道癌的好發年齡，蕭敦仁表示，平均中位數是59歲，大部分則落在50～70歲間，而他臨床上診斷過最年輕的食道癌患者僅29歲，是名患有胃食道逆流的男子，對自身病情卻不理會，一有不舒服就到藥局買成藥吃、也不做胃鏡，等到病況嚴重到藥物也壓不下去，症狀不適難耐就醫求救，已確診是食道癌。

蕭敦仁解釋，因胃酸一直由下往上湧，也會對食道黏膜造成傷害，其與從嘴巴喝入的熱湯、熱食或是「香檳酒」所引發的食道癌的細胞型態有所不同，前者以腺瘤比例較高，約佔10%；後者為鱗狀細胞癌，則佔了90%。但在台灣每4人就有1人罹患胃食道逆流，風險高仍不可忽視。

▼胃酸逆流會破壞食道黏膜，久而久之引發癌症。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

由於目前食道癌尚無實證有效的篩檢工具，中山醫學大學附設醫院陳志毅醫師曾提醒，日常要落實健康生活型態，國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65°C以上的熱飲，歸類為食道癌可能的致癌因子，且研究顯示，過燙飲食的罹癌風險為一般熱食的1.92倍，因此建議盡量放溫涼後再食用。

另外，根據美國癌症協會（ACS）指出，菸草製品是食道癌的主要風險因子，且抽菸、飲酒及嚼食檳榔是多種癌症共有的風險因子。在飲食上，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為了增加保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，形成「亞硝胺」，已證實其為致癌物質，會增加罹患食道癌的風險，建議平時應減少食用此類食物，多攝取富含維生素及礦物質的蔬菜、水果，可降低罹癌風險。

陳志毅提醒，食道癌的症狀除吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，且初期大多無明顯症狀，呼籲民眾平時應提高警覺，留意自身健康狀況，如出現上述症狀時，應及時就醫檢查，把握黃金治療期。