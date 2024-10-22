重度脂肪肝沒了！她「靠1運動」激瘦20KG　還省35萬手術費

▲張乙薰靠著超慢跑，5個月瘦近20公斤，甩掉重度脂肪肝、高血壓藥也不用吃了。（圖／早安健康授權提供）

圖、文／早安健康編輯部

高血壓不能任意停藥，這是很多人的擔心，而且5個月內靠超慢跑就能停掉吃了3年的藥，有可能嗎？

中年之後離婚已經算不小的打擊，張乙薰開始有酗酒的問題，身高162的她，身形逐漸變成78公斤的大媽，健康也亮起好多紅燈。

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3年前張乙薰的血壓高達170（正常為130以下），同時還有重度脂肪肝、糖尿病前期與過於肥胖的體重，她開始服用降血壓藥物。「其實這些年來也試過很多方法，高血壓的藥吃了但降到140左右就停滯，我也在想是怎樣才能更健康。」

雖然不到生無可戀的地步，但看看照片上，那個今年初體重還在78公斤的張乙薰，表情相當無奈，跟現在神采飛揚的她，完全是不一樣的人。

▲超慢跑對人體好處多多，不少醫師、專家都激推。（示意圖／達志）

小標：每天跑2小時，省下35萬手術費

「我當時還很認真的去諮詢胃縮小手術，但費用也不低，至少要花35萬。」張乙薰說，當時有聽朋友說因為超慢跑而成功瘦身，她想說不如就試試看。

今年的3月5號開始的。曾是長照個案管理師的張乙薰，對數字很敏銳，也有做完整的紀錄。當時她上網查遍了所有超慢跑相關資料，選擇曾經是軍人體適能教官的徐棟英老師影片開始跑。

一開始每分鐘180下的步頻對於體重過重的張乙薰來說，還是快了一些，於是她將步頻降到170下，先花幾天的時間適應，接著回到該有的180下，慢慢的跑起來。

「大概第一個月就瘦了快10公斤」。這個驚人的成果，張乙薰開心地說，她至少跟50個朋友提過超慢跑的神奇。

「但我發現大家的動力不夠，真的堅持下去的只有1、2個人，真的很可惜。」張乙薰說，她原本也想到健身房，但她不愛在有空調的地方運動，所以在家超慢跑時也是不開空調的，每次跑完就是大爆汗，而且更妙的是，她在超慢跑時不聽音樂也不看影片。

5個半月就從78公斤瘦身19公斤的張乙薰，她說每天都會量體重，目標還要再瘦4公斤，所以她的飲食也相當節制。還好她沒有吃零食的習慣，除了三餐正常，以蔬果蛋白質為主，酒也戒了。

後來高血壓也在醫師的認可下停藥了，張乙薰不僅省下驚人的手術費，還不花一毛錢找回健康，連高血壓的藥都省了，你說，超慢跑神不神？

張乙薰的超慢跑健康成績單：

本文經授權轉自早安健康，原文引自：逆轉重度脂肪肝！她省下35萬元手術費還瘦20kg、高血壓也停藥

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