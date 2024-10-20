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澱粉「吃對時間點」不會胖！　研究：還燃燒更多脂肪

▲▼ 義大利麵,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲研究發現，運動後吃義大利麵這樣的碳水，不會直接變成脂肪堆積。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

想要減肥，許多人都把澱粉視為最大敵人，避之唯恐不及，不過減重醫師蕭捷健引述國外研究發現，選在「運動後」吃碳水化合物，不但不會直接變成脂肪堆積，攝入的碳水還能幫助補充肝糖，以備身體進行下次運動，並燃燒更多脂肪，因此只要運動得當，完全不用擔心。

蕭捷健醫師在粉專發文分享，門診有學員在運動後吃麵包，內心充滿罪惡感，擔心運動後吃麵包、義大利麵等精緻碳水化合物會使人變胖。他引述一項加拿大研究「只要運動得當，完全不用擔心。」研究請不運動、輕度運動與中度運動的三組受試者吃下標記過「碳-13」的義大利麵，其特殊標記能讓科學家精準追蹤碳水化合物在體內的去向，看看是變成能量、肝糖或是轉化為脂肪。

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▲運動後吃碳水化合物有助於增肌減脂。（示意圖／視覺中國）

結果顯示，沒運動的組別，吃下義大利麵後，生成約4.6克的脂肪；而輕度運動組，則燃燒14.1克脂肪，並儲存部分碳水化合物作為肝糖；至於中度運動組，燃燒了32.3克脂肪，身體將更多的碳水化合物用來補充肝糖，而不是轉化成脂肪。

「運動後吃澱粉，像義大利麵這樣的碳水，不會直接變成脂肪堆積！」蕭捷健強調。相反地，在適當運動後攝入碳水不僅可以幫助補充肝糖，讓身體準備好進行下一次運動，還能燃燒更多脂肪。他說，下次運動完別擔心吃那碗義大利麵了，它有助於恢復能量、增強肌肉。

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