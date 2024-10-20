代謝症候群「危險指標」你中幾個？5大疾病風險一次看

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圖、文／陳威龍醫師

代謝症候群（Metabolic syndrome）是現代常見的健康問題之一，其主要特徵包括腹部肥胖、高血糖、高血脂和高血壓，通常與肥胖、缺乏運動、不健康飲食及吸菸等不良生活習慣相關。

今天，初日診所－陳威龍醫師，將帶我們探討代謝症候群，並了解它如何影響我們的健康，尤其是對心血管疾病的影響，並說明哪些因素可能導致代謝症候群發生在你身上！

一、高血糖導致血管阻塞？

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研究顯示，代謝症候群會使心血管疾病的風險增加2倍，並引發與心血管疾病相關的死亡。

當高血糖、高血壓、尿酸過高，或是攝取過多糖分時，身體不僅會產生發炎反應，還會引發血管發炎，最終導致膽固醇和脂肪在血管內堆積，而造成血管阻塞。以水溝舉例：若水溝的表面光滑，水中的雜質不會輕易堆積，也不會造成阻塞，然而，當水溝表面變得粗糙，雜質就會逐漸累積，最終導致阻塞。這與我們血管阻塞的過程非常相似，尤其是冠狀動脈，一旦冠狀動脈阻塞，就會引發心肌梗塞！

心臟就像汽車的引擎，必須不斷收縮才能將血液輸送至全身。如果冠狀動脈阻塞，心臟的血液供應不足，心肌細胞就會壞死，導致心臟收縮能力下降、無法有效輸送血液到全身的器官。腎臟缺血將引發腎功能衰退、血液無法回流心臟，堆積在四肢或肝臟，引發肝臟腫大及肝炎。如果液體或血液堆積在肺部，則可能引發呼吸衰竭！心肌梗塞發作時，可能會發生心律不整，若未能即時電擊救治，生命便可能因此消逝。

二、代謝症候群＝胰島素阻抗症候群

代謝症候群是由多個健康問題組成的組合，這些問題包括高血壓、高血糖、血脂異常和腹部肥胖，這些狀況通常與胰島素阻抗有關，因此代謝症候群也稱作胰島素阻抗症候群，胰島素阻抗是代謝症候群的核心問題！

胰島素的作用是幫助細胞吸收血糖並維持血糖的平衡，但當胰島素阻抗發生時，身體對胰島素的反應逐漸減弱，需要分泌更多的胰島素來保持血糖穩定。長期下來，會導致胰島素和血糖同時升高，進而損害心血管健康。持續的胰島素阻抗也會加劇身體的發炎反應，增加罹患心肌梗塞的風險。

代謝症候群是一種可預防的疾病，但若不及早檢查與治療，會大幅增加多種慢性病的風險！與一般人相比，罹患代謝症候群的人得糖尿病的風險高出6倍；罹患高血壓的風險高出4倍；血脂異常的風險高出3倍；心臟病和中風的風險則高出2倍。

代謝症候群的「三高二害」是根據「衛生福利部國民健康署」對代謝症候群的具體診斷標準而來。

以下五項組成因子，符合三項（含）以上即可判定為代謝症候群：

－腹部肥胖：男性的腰圍 ≧ 90cm（35吋）、女性腰圍 ≧ 80cm（31吋）。

－高血壓：收縮壓 ≧ 130mmHg 或舒張壓 ≧ 85mmHg。

－高血糖：空腹血糖值 ≧ 100mg/dL。

－高三酸甘油酯 (TG)：≧ 150mg/dL。

－低高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）：男性＜40mg/dL、女性＜50mg/dL。

如果你有上面提到的這些情況，就要多加注意了！

特別提醒大家，代謝症候群的早期階段，血糖可能看起來正常，這是因為胰島素阻抗的影響。胰島素會過度分泌來維持血糖的穩定，所以表面上血糖看起來正常，但實際上身體已經在過度補償。因此，定期檢查非常重要，才能更準確了解實際的健康狀況！

代謝症候群不僅增加心肌梗塞的風險，還會引發其他心血管疾病。透過早期發現與預防，我們可以逆轉這些健康問題。因此，養成健康的飲食與生活習慣，是預防代謝症候群的最佳方法。

三、這些問題小心代謝症候群找上門

－缺乏運動：習慣久坐、下班後窩在沙發上不運動，容易導致代謝減緩，增加代謝症候群的風險。

－高碳水化合物飲食：經常攝取高碳水化合物，尤其是精緻碳水，如手搖飲料、蛋糕甜點，會增加血糖和血脂異常的風險。

－油炸及不健康飲食：油炸食品會增加體內的發炎反應，並導致膽固醇和脂肪的堆積，從而增加代謝症候群的風險。

－吸菸：雖然吸菸不在代謝症候群的五大因子中，但吸菸會導致血液濃稠，增加血管阻塞的風險。

－過量飲酒：長期大量飲酒會造成脂肪肝的形成，進而影響肝臟代謝功能，增加代謝症候群的風險。雖然偶爾小酌不至於立即導致代謝症候群，但關鍵在於如何掌握量，避免過度飲酒。

－遺傳因素：有家族性高膽固醇或心血管疾病史的人，應特別留意代謝症候群的風險。

－慢性壓力：長期承受壓力會導致各種內分泌失調，從而加劇體內發炎反應，進一步促進代謝症候群的發病過程。

人生不可能把所有的喜好跟興趣都戒掉，最重要是你怎麼去拿捏你的量！

四、結論與總結

代謝症候群是一種現代人常見的健康問題，隱藏在我們看似正常的血糖與生活習慣中。如果你有長期缺乏運動、偏好高碳水化合物飲食、愛吃油炸食品或抽菸喝酒的習慣，那麼代謝症候群可能正悄悄找上你。

這些不健康的習慣不僅會導致腹部肥胖和血糖升高，還會使我們的血管像粗糙的水溝一樣，逐漸堆積膽固醇和脂肪，最終可能引發嚴重的心肌梗塞或其他心血管疾病。

代謝症候群不只是增加心肌梗塞的風險，它還影響我們的整體健康，從血糖、血壓到脂肪代謝，甚至會引發腎臟和肝臟等重要器官的問題。然而，這些健康問題是可以預防和逆轉的。透過早期檢查、改變不健康的生活方式，如增加運動、改善飲食習慣，並控制體重與壓力，我們可以有效降低代謝症候群帶來的風險。

因此，不要等到健康亮起紅燈才採取行動，現在就是開始照顧自己、預防代謝症候群的最佳時機！

本文經授權轉自：初日診所《遠離代謝症候群！無視高血糖，心肌梗塞找上你》