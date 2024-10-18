肺部X光白一片！醫示警：幼童染黴漿菌增加中　發燒、久咳當心

▲醫師發現近來兒童感染黴漿菌人數增加。（圖／亞大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本感染黴漿菌人數暴增，國內似乎也蠢蠢欲動！亞大醫院兒科醫師發現，近一周因為黴漿菌感染住院的病童比例大增，症狀以發燒、久咳不癒及喉嚨痛表現，甚至有病童出現肺炎症狀，「肺部X光白了一片！」醫師提醒，秋冬是呼吸道傳染疾病好發時節，務必勤洗手、戴口罩並盡快施打流感疫苗，避免流感、黴漿菌的合併感染甚至引發併發症。

亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師鄭詩橤表示，每到秋冬季節就是流感、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腸病毒等呼吸道病菌流行高峰，尤其腸病毒目前還處於流行期，近來卻發現黴漿菌感染比例逐漸攀升，目前住院病童中，就有將近5成檢驗出感染黴漿菌。

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▲兒童肺炎X光檢查影像。（圖／亞大醫院提供）

鄭詩橤指出，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌之一，全年可見感染案例，潛伏期約1至4周不等，感染途徑多經由飛沫傳染，傳染力極強，因此常見同班同學或全家人接連「中鏢」，症狀則包括發燒、咳嗽、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、肌肉痠痛和輕微腹瀉等，臨床上會藉由抽血檢查血清抗體或快篩檢驗加以確認。

患者初期會先以低燒症狀表現，精神狀態多半都還算良好，有些人因為免疫力較佳，甚至可能完全沒有症狀，因此也被形容為「會走路的肺炎」，很容易被忽略，往往都是等到燒退，卻發現久咳不癒，甚至咳上1至2個月，才會就醫治療揪出病因，不少幼童因免疫力較弱，可能重複感染，不斷進出醫院，讓家長們疲於奔命。

鄭詩橤表示，目前院內住院病童中，有將近一半抽血檢驗後，確認是感染黴漿菌，加上門診也有不少小朋友出現發燒、咳嗽症狀，雖然病情不算嚴重，但擔心黴漿菌可能正蠢蠢欲動，尤其對過敏兒來說，萬一久咳引發過敏性氣喘，會讓病情拖得越久、更複雜，治療過程也更加棘手。

鄭詩橤提醒，平時盡量避免進出人潮擁擠的公共場合，一旦外出，也要戴好口罩、勤洗手，做好自我防護工作，加上即將進入流感高峰期，雖然流感疫苗無法防範黴漿菌肺炎，但可降低「合併感染」風險避免病情加重，因此鼓勵民眾或兒童施打疫苗，以提升防護能力。