別高興太早！「突然變瘦」4原因　醫：必須想到癌症

▲體重突然減輕別高興得太早，可能是疾病警訊。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

當發現體重機上的數字突然減輕，對許多人來說似乎是件值得開心的事。不過外科醫師、減重代謝科醫師陳榮堅示警，若本身為標準身材，體重在短時間內下降原始體重的5%，就得小心是健康警訊，必須想到癌症的可能性，另外甲狀腺亢進、糖尿病或腎臟損傷、藥物都可能使人變瘦。

體重變輕到底是不是好事？陳榮堅醫師在《健康多1點》頻道中指出，對於過重、患有病態性肥胖衍生相關疾病者，體重減輕當然是好事；反之若沒有特別的健康問題、身材標準者，突然地變瘦就得提高警覺。他說，以正常人身材而言，體重急速下降5%「就是不OK的狀況」，並舉例100公斤者在1個月內未節食、未運動，無緣無故瘦了5公斤，就要當心是身體異常。

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陳榮堅接著說，第一個必須留意的就是癌症，因其會將身體的能量或營養吸走，但也並非體重減輕就一定是癌症，「只是這是你必須要想到的」；再者則是甲狀腺亢進，也會出現體重驟減的情況。

▲過胖者要留意糖尿病或腎臟病變所帶來的體重驟降。（示意圖／Pixabay）

另外，陳榮堅也說，本身屬於體重過重者，更要小心糖尿病或是腎臟病變，也會導致體重突然一直下滑。他解釋，即使外觀上難以察覺異常，甚至還覺得有點胖，實際一量卻發現體重驟減，這是因為糖尿病所引起的腎臟病變，使體內蛋白質隨尿液一直排出，造成肌肉消耗得很快，但整個人看起來仍呈現浮腫、沒有瘦很多。

除了減肥藥外，陳榮堅說明，如服用甲狀腺素、利尿劑、麻黃素、類安非他命等藥物，這些藥物在內科減重的非常規使用來說，曾有人拿來這樣做，利用藥物產生的副作用達到減重效果。因此，不同疾病在服用這類型藥物時，也會發現有體重下降的情況。

當發覺自己因不明原因突然變瘦，陳榮堅建議，第一時間可尋求家醫科協助，以檢查身體有無相對應的改變，進而引發這樣的結果。他強調，聽到變瘦固然高興，但前提是在健康狀態下發生，藉由好好飲食控制、調節運動而瘦身，才是長久維持體重的方式。