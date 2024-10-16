不是手術拿掉腫瘤就沒事！早期HER2乳癌未達1條件　復發風險飆2倍

▲台灣乳房醫學會說明，早期高風險HER2乳癌使用ADC藥物可降低復發與死亡風險，健保跟上國際指引納入給付。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

乳癌持續為台灣女性癌症發生首位，國內推行乳癌篩檢讓早期確診人數持續增加，但死亡率仍不見明顯下降。台灣乳房醫學會今（16）日指出，乳癌首次治療為手術者多達8成6，但手術不代表治癒，仍有約3成的早期HER2高風險乳癌沒有達到「病理完全緩解」，復發的風險恐怕會飆升2倍。健保署今年8月起給付ADC藥物用於早期HER2乳癌，有望降低未達緩解者患者復發、死亡風險，更可以省下近百萬元藥費負擔。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，許多患者有迷思認為只要手術把腫瘤拿掉就沒事，但癌細胞可怕之處就在於它會透過淋巴和血管轉移，手術能切除實體腫瘤，但卻無法將游離的癌細胞趕盡殺絕，若放任癌細胞增生，一旦復發就立刻變成最棘手、也是所有病友最恐懼的四期。

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台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升指出，要達成早期乳癌的治癒目標，關鍵就在於如何確切掌控復發風險，選對治療阻止癌細胞復發轉移。判斷復發風險的關鍵有三，包括腫瘤基因表現、疾病進展以及是否達成術後病理完全緩解。

▲早期乳癌復發三關鍵因素。（圖／台灣乳房醫學會提供）

黃俊升解釋，如果乳癌屬於人類表皮生長因子受體HER2為陽性時，就代表癌細胞較易快速分裂、增加轉移與產生抗藥性機會。其次，當疾病已進展到一定程度時，也表示未來復發風險會提升，以HER2陽性來說，若發生腋下淋巴結轉移，或雖未轉移但腫瘤大於2公分時，就會被判定為高風險。

病理完全緩解（pathological complete response, 簡稱pCR）即手術取出的腫瘤檢體找不到癌細胞的存在，如果無法達成，復發風險會比有達成者高出2倍。黃俊升指出，既然取出檢體能驗出癌細胞，就顯示患者體內仍有癌細胞殘存，也代表術前治療使用的藥物不夠有效，無法完全殲滅癌細胞，甚至可能已經產生抗藥性。

北榮副院長曾令民表示，乳癌HER2標靶藥物是人類歷史上最早發明的標靶藥物，改寫了原本惡性度極高的HER2族群預後，現在HER2標靶有升級版本，將HER2單株抗體與高毒性的小分子化療接合的「抗體藥物複合體ADC」。

根據國際大型臨床試驗數據顯示，針對早期高風險HER2乳癌non-pCR族群，於術後改採ADC藥物完成14個療程的輔助治療者，有望降低復發風險達5成，死亡風險降3成5。

ADC藥物過往早期使用需自費，整個療程藥費可能破百萬元，曾令民指出，健保今年8月開始已經給付早期HER2高風險乳癌病患，符合一定條件可使用藥物，最多可申請14個術後輔助療程的ADC給付，大大減輕患者負擔。

▲▼早期乳癌復發三關鍵因素（上），精準導彈ADC藥物機轉圖解（下）。（圖／台灣乳房醫學會提供）