抹乳液摸到硬塊竟是「最惡性乳癌」！竹科女為續命扛數百萬藥費

▲高風險早期三陰性乳癌病友「柔柔」分享抗癌歷程。（圖／台灣年輕病友協會提供）

記者洪巧藍／台北報導

在竹科工作的柔柔，過去健檢毫無紅字是個健康寶寶，卻在29歲生日前夕抹乳液時摸到左側乳房有硬塊，後來竟確診是最惡性的「早期高風險三陰性乳癌」。她透過新一代化療併用免疫藥物輔助治療獲得良好控制，但目前仍無健保給付，如果不是科技業的收入和商業保險支持，兩年數百萬的醫療費用恐怕難以負擔。醫界與病友團體疾呼，乳癌治療的健保給付應接軌國際，給年輕癌友活下去的力量。

三陰性乳癌一向因ER、PR與HER2三種受體表現陰性，可用的藥物選擇少，以化學治療為主，加上癌細胞的分化常呈現高惡性度、較為兇猛，如果發現的晚，轉移復發風險高，一直是癌友視為避之惟恐不及的乳癌「大魔王」。

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高雄醫學大學附設醫院副院長陳芳銘說明，相較於其他類型乳癌，三陰性乳癌整體復發率高達50％，且大多集中在發病的前幾年，以早期三陰性乳癌為例，5年內復發風險逼近3成。尤其是「腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移」或「腫瘤大於2公分」的高風險早期三陰性乳癌族群，更容易復發，存活率偏低。

北榮副院長、乳癌多專科醫療團隊召集人曾令民指出，近年拜醫藥進步之賜，術前術後搭配完整的化學療法併用免疫藥物輔助治療，早期三陰性乳癌也有機會追求穩定控制病情而不復發。

陳芳銘表示，研究顯示，高風險早期三陰性乳癌病友若在手術前接受免疫藥物搭配化療，可以提高病理完全緩解率，有機會讓腫瘤縮小至病理檢驗時沒有偵測到的癌細胞，減少手術切除的範圍；手術後接續免疫藥物輔助治療約半年，有助消滅手術後仍殘存的癌細胞，提升無事件存活期幫助追求更長的存活時間，因此被國際治療指引列為建議治療選擇之一。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院陳芳銘副院長表示，免疫治療幫助早期三陰性乳癌治療接近痊癒。（圖／高雄市乳癌防治衛教學會提供）

高雄市乳癌防治衛教學會理事長侯明鋒表示，相較於歐美乳癌死亡率呈下降趨勢，台灣乳癌死亡率卻不降反升，突破困境的關鍵除了早期篩檢與確診後，精進「早治」更是降低乳癌復發風險、死亡率的重要關鍵之一。台大醫院乳房醫學中心黃俊升教授表示，在各種乳癌類型中，早期荷爾蒙陽性與HER2陽性型皆有多種藥物納入給付，唯有早期三陰性乳癌，健保僅給付化療藥物，癌友預後效果如果不盡理想，便可能形成早期乳癌中的治療缺口。

以柔柔的情況來說，她和醫師討論後決定自費使用完整術前術後化療併用免疫藥物輔助治療，也確實往好的方向發展，但這兩年來連同醫療與手術費用已自費數百萬元，如果不是科技業的收入和商業保險的支援，一般年輕人可能難以負擔龐大的自費治療。

台灣年輕病友協會潘怡伶理事長表示，台灣每年新增超過1萬5千名乳癌病友，約8成確診時為早期乳癌，許多年輕的乳癌癌友正處於衝刺事業、結婚和養兒育女的人生階段，罹癌對個人健康、家庭生活和工作都是一大打擊。早期三陰性乳癌除了化療，目前好不容易有免疫藥物合併化療可用，完整的術前術後輔助治療也被國際治療指引推薦，但至今仍未納入健保給付，對於年輕病友來說，一年上百萬的藥費是非常沉重的經濟負擔，很多人因此放棄自費治療。

醫師與病友團體共同呼籲，前術後完整化療併用免疫藥物輔助治療若能納入健保給付就可以彌補缺口，讓每位早期乳癌病友都有不只一種藥物的治療選擇。

▲高雄市乳癌防治衛教學會、台灣年輕病友協會與民意代表，共同呼籲各界多關懷年輕的早期三陰性乳癌病友。（圖／高雄市乳癌防治衛教學會提供）