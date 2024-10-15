飄「老人味」！　醫揭4原因

▲洗澡頻率變低，也會有老人味。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師施冠偉分享，「老人味 」又稱加齡臭，是隨著年紀增加，逐漸產生的體味變化，與4種原因有關，像是新陳代謝變差、洗澡頻率變低。

施冠偉近日在臉書發文，分享老人味4種原因：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、 汗液和皮脂分泌較多

隨著年齡增長，皮膚老化後，皮脂腺體活動改變，汗液和皮脂的分泌增加，與空氣接觸氧化，加重異味。

2、 排尿不順、攝護腺肥大

攝護腺肥大是中老年男性常見的排尿困擾，當排尿不順、漏尿狀況發生，有時會合併尿騷味產生。

3、新陳代謝變差

隨著年紀增加，身體的新陳代謝變差，使皮膚上的角質層累積過厚，若未適時清潔，就會慢慢產生體味。

4、洗澡頻率變低

有些長輩因為害怕地板濕滑跌倒，減少洗澡次數。或是行動不方便，減少出門次數，也跟著降低洗澡頻率。

至於如何降低「老人味 」發生機率？

1、維持良好衛生習慣

選擇透氣性的衣物，減少汗臭味。

2、解決排尿困擾

若有攝護腺肥大的狀況，經泌尿科醫師評估後，可以透過藥物、手術治療，改善健康狀況和異味產生。

3、均衡飲食

減少攝取刺激辛辣的飲食，並多補充水分攝取，促進體內代謝。

4、浴室加裝輔具幫助

可在浴室加裝扶把或洗澡椅，增加洗澡時便利性，也更安全。

施冠偉說，身體散發出的氣味影響著社交和健康，如果發現身邊長輩有泌尿問題或有老人味，可以主動關心，陪伴長輩一起到皮膚科或泌尿科檢查治療，幫助改善生活品質，自在享受人生下半場。