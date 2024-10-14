台灣每4人就1人「暴露家庭二手菸」　國健署示警抽菸增骨折風險

▲國健署呼籲，戒菸可有效降低罹患肺癌、心血管疾病和骨折的風險。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署111年國人吸菸行為調查，50歲以上國人吸菸率為9.6%，推估約有90萬人，而成人每4人中就有1人暴露於家庭二手菸的環境。國健署提醒，研究顯示，戒菸可有效降低罹患肺癌、心血管疾病和骨折的風險。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，根據國民健康署調查，台灣有8成以上（88.7%）65歲以上長者表示至少有一種經醫師診斷的慢性病；且65歲以上長者，每6人就有1人曾經發生跌倒，戒菸在慢性病治療及骨骼保健顯得相當重要。

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羅素英說，研究指出，長期吸菸的65歲以上長者相較於不吸菸者，其肺癌、心血管疾病、呼吸道疾病的死亡風險分別高出3.02倍、1.71倍、1.45倍，罹患持續性椎體骨折的風險亦增加74%，且影響藥物治療的效果，降低治療成效。此外，年長者吸菸罹患失智症之風險為不吸菸者的2倍。

▲國健署推出為愛戒菸活動。（圖／記者趙于婷攝）

而持續維持戒菸超過5年的65歲以上長者，其全癌症發生率、呼吸道疾病及心血管疾病發生率均與從未吸菸者相近；所有類型的骨折的風險都有所降低，男性的戒菸時間越長越能降低骨折風險，且戒菸亦讓慢性病控制藥物發揮最好的治療效果。

國內研究也顯示，台灣50歲以上中老年人戒菸原因主要是「健康因素」；根據統計，65歲以上老年人3個月內戒菸成功率為44.9%、6個月成功率則為36.2%；且50歲以上的戒菸者，其戒菸成功率顯著高於50歲以下者。

對此，國健署今日宣布推出「為愛戒菸」網路留言抽獎活動，民眾只要到國健署Facebook粉絲專頁按讚並Tag身邊吸菸的親友，留下一段鼓勵親友戒菸的文字，再Hashtag「＃為愛戒菸」、「＃戒菸為你愛的人」、「＃也為愛你的人」，邀請想戒菸的親友們一起加入戒菸的行列，就有機會抽中價值500元的全聯禮券，活動至10月31日止。

