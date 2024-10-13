大笑、打噴嚏就漏尿！醫教「5招改善」：口訣操做起來

▲醫師提醒，若有漏尿問題，可透過控制體重、避免刺激食物等方式來改善。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

依據國健署110年調查，40至59歲的已停經女性中，有8.3%在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時出現漏尿情形。對此，國健署推行防漏尿5招，包括「控制體重、加強骨盆底肌訓練、適當飲水、避免刺激食物及保持清潔」。

國健署指出，女性因先天尿道短，漏尿問題比男性更為常見，且隨年齡漸增、經歷懷孕生產或骨盆腔大手術等，骨盆腔、尿道、膀胱肌肉及韌帶退化萎縮，更易引起頻尿、尿急、夜尿、漏尿、尿失禁等症狀。

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台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，漏尿問題會讓生活上開始需使用護墊、社交外出時需常跑廁所、擔心性生活中無法控制漏尿等情形；更年期女性如果想要擺脫漏尿不適，提升生活品質，重拾健康自信，日常生活可以透過以下5招改善：

1.控制體重、生活規律

體重過重會增加漏尿風險，建議在生活型態上調整，使身體質量指數(Body Mass Index, BMI)〔BMI=體重(公斤)÷身高2 (公尺2)〕在理想18.5至24之間。

2.骨盆底肌肌力訓練

勤做「5 5 10口訣操」，先找個舒服的坐姿或站姿，慢慢收縮骨盆底肌肉，感覺像把肌群向上提起，每次收縮「5」秒鐘、再來放鬆「5」秒鐘、「10」遍當作1回合、每日3回效果好、不分時刻勤勞做。

3.適當飲水、定期排尿

應避免膀胱過度擴張及小便太少，建議每天的喝水量最好達到1,500-2,000毫升。養成定期排尿的習慣，喝水不宜過量，以免影響睡眠品質。

4.避免刺激性的食物

減少刺激性食物（如咖啡因、酒精）的攝取，以減少膀胱刺激。

5.保持清潔、避免感染

分泌物多時，請以溫水清洗，保持乾燥，若性行為前，將陰部清洗乾淨，避免細菌從肛門帶到陰道或尿道。