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日料名店師傅喝醉「壽司捏到掉」　衛生局將稽查

▲▼Wasabi,山葵,哇沙比,壽司,日本料理。（示意圖／達志影像）

▲北市中山區日料名店師傅疑酒醉上工被踢爆，衛生局將介入了解。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

台北市中山區一間以生食海鮮聞名、每人收費4500元的日本料理店，遭民眾在社群踢爆，指師傅疑似酒後上工，不僅精神恍惚、無法正常握刀，手捏的壽司掉下還傻笑直接拿起，且用餐環境衛生欠佳，嚴重影響體驗。對此，北市衛生局今下午回應，將派員前往稽查。

受害民眾在Threads上發文反映，該店被形容為「預約困難」，但昨天前往用餐，卻目睹師傅疑似酒醉，眼神渙散、言語不清，並反覆向客人詢問是否生氣，且壽司多次捏散、掉落，刀具也操作不穩，甚至一度笑到幾乎跌倒，讓現場顧客難以接受。

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該民眾表示，出於好奇，現場仍嘗試食用，感覺壽司口感異常，又酸又鹹，而且過度黏稠，令人不適；有其他顧客勸阻師傅，結果師傅還搶走客人酒杯，引發不滿，最終店內其他員工接手料理，混亂才結束。

除服務品質外，有其他網友質疑現場衛生管理，例如飯桶疑似發霉、員工觸碰頭髮後未清潔即接觸食材、手套未更換即處理不同工作，及食材容器直接放置於客人餐盤等，污染風險高。

對此案例，北市衛生局稱，依食品良好衛生規範準則（GHP），食品從業人員在作業場所不得飲食，處理即食食品前須徹底清潔、消毒手部，亦不得有任何可能污染食品的行為；該局將派員前往稽查，若查有違規，將限期改善，未改善者，可依《食品安全衛生管理法》第44條，處6萬元至2億元罰鍰。

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

關鍵字： 日本料理 酒醉師傅 食品安全 衛生稽查 台北中山

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