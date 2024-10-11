ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

台女罹肺腺癌83%沒抽菸！醫曝主因「炒菜要選2種油」

▲▼煮飯、炒菜、家庭主婦、廚房、料理、下廚。（圖／記者施怡妏攝）

▲下廚時產生的油煙對於女性的肺部是一大傷害。（示意圖，非本新聞當事人／記者施怡妏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

汪建民去年底檢查出罹患肺腺癌晚期，歷經9次化療、60多次電療，7日仍不敵病魔逝世，肺癌議題也再度掀起討論。減重醫師蕭捷健指出，根據統計，約有53～83%的台灣女性肺腺癌患者從來沒吸過菸，罹癌的很大原因之一就是空氣污染，特別是廚房裡的油煙，建議民眾可選擇高發煙點的油，如酪梨油、苦茶油，而橄欖油千萬不能拿來高溫油炸。

蕭捷健醫師在粉專發文表示，據統計，大約有53～83%的台灣肺腺癌女患者沒有吸過菸，而在美國只有10～20%。「為什麼台灣這麼多不吸菸的女性會得肺癌？」他認為，其中很大原因就是空氣污染，特別是廚房油煙，每天在高溫下炒菜，所產生的油煙可能增加罹患肺癌的風險，因此選擇烹飪用油時要多留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼豬油,油,動物油,植物油。（圖／翻攝自pixabay）

▲炒菜應慎選油品，醫師推薦酪梨油、苦茶油，在高溫下不易產生過多油煙。（示意圖／翻攝自pixabay）

蕭捷健建議，選擇「高發煙點的油」，如酪梨油、苦茶油，在高溫下不易產生過多油煙；橄欖油發煙點約在190°C，千萬別拿來高溫油炸；而像亞麻籽油屬於「低發煙點」的油，不要用來炒菜，因為在高溫下會分解，產生有害物質。他分享以前住在國外時都使用電爐，火力有夠小，「看來這也是減少肺腺癌的一個好方法。」

蕭捷健說，早期發現的肺癌，治療效果好很多，其5年存活率也較高，第一期患者的存活率可達60～90%，但到了第4期，存活率只剩下不到10%。他強調，在台灣，「低劑量肺部電腦斷層掃瞄（LDCT）」是很好的檢查工具，若本身為50～74歲男性或45～74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；或是50～74歲吸菸史達30包年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者，每2年1次可以公費進行低劑量胸部電腦斷層檢查。

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

關鍵字： 健康百科 肺癌 肺腺癌 油煙 空氣污染 抽菸 蕭捷健醫師 橄欖油 苦茶油 酪梨油 亞麻籽油

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

張友驊跌倒過世！醫揭「老人常摔地點」　7族群注意

名嘴張友驊跌倒重傷過世！北醫晚間低調證實

台女罹肺腺癌83%沒抽菸！醫曝主因「炒菜要選2種油」

40歲前長白髮「罹1疾病」機率增5倍！　醫曝原因了

26歲女喊經痛！醫生一檢查「看到頭了」　竟生出寶寶

吃得精準才能「愈瘦愈快」！減重醫生教你「不同減重目標」蛋白質吃夠就對了

病床不足涉違約！小港醫院遭罰5萬　急發聲明：與事實有落差

知名手搖店奶茶「熱量＋糖量」總整理！營養師再揪「1料」是熱量陷阱：比珍珠還可怕

全台人瑞5542人創新高！重陽致贈金鎖片預算也大增「逼近6千萬」

迪化街商圈2業者出包！北市抽驗中藥材　菊花有多種農藥超標

讀者迴響

回到最上面