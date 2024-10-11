台女罹肺腺癌83%沒抽菸！醫曝主因「炒菜要選2種油」

▲下廚時產生的油煙對於女性的肺部是一大傷害。（示意圖，非本新聞當事人／記者施怡妏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

汪建民去年底檢查出罹患肺腺癌晚期，歷經9次化療、60多次電療，7日仍不敵病魔逝世，肺癌議題也再度掀起討論。減重醫師蕭捷健指出，根據統計，約有53～83%的台灣女性肺腺癌患者從來沒吸過菸，罹癌的很大原因之一就是空氣污染，特別是廚房裡的油煙，建議民眾可選擇高發煙點的油，如酪梨油、苦茶油，而橄欖油千萬不能拿來高溫油炸。

蕭捷健醫師在粉專發文表示，據統計，大約有53～83%的台灣肺腺癌女患者沒有吸過菸，而在美國只有10～20%。「為什麼台灣這麼多不吸菸的女性會得肺癌？」他認為，其中很大原因就是空氣污染，特別是廚房油煙，每天在高溫下炒菜，所產生的油煙可能增加罹患肺癌的風險，因此選擇烹飪用油時要多留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炒菜應慎選油品，醫師推薦酪梨油、苦茶油，在高溫下不易產生過多油煙。（示意圖／翻攝自pixabay）

蕭捷健建議，選擇「高發煙點的油」，如酪梨油、苦茶油，在高溫下不易產生過多油煙；橄欖油發煙點約在190°C，千萬別拿來高溫油炸；而像亞麻籽油屬於「低發煙點」的油，不要用來炒菜，因為在高溫下會分解，產生有害物質。他分享以前住在國外時都使用電爐，火力有夠小，「看來這也是減少肺腺癌的一個好方法。」

蕭捷健說，早期發現的肺癌，治療效果好很多，其5年存活率也較高，第一期患者的存活率可達60～90%，但到了第4期，存活率只剩下不到10%。他強調，在台灣，「低劑量肺部電腦斷層掃瞄（LDCT）」是很好的檢查工具，若本身為50～74歲男性或45～74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；或是50～74歲吸菸史達30包年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者，每2年1次可以公費進行低劑量胸部電腦斷層檢查。