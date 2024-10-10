吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

▲吃麻辣鍋中的豆腐、鴨血等爆漿食物被燙到，若又搭配汽水、酸梅湯，很傷食道。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃麻辣鍋，近期隨著氣溫逐漸轉涼，可說是一大享受。不過，無毒教母譚敦慈指出，上海、成都曾發表過多篇研究，發現當被豆腐、鴨血或包餡丸子等爆漿的食物燙到，在食道已經受傷的情況下若又馬上喝汽水、酸梅湯等酸性飲料，會讓食道受傷得更嚴重「很容易就吐血」，未來容易罹患食道癌。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《健康晚點名》節目中指出，「我常問人家，『你覺得染頭髮毒，還是熱湯毒？』」絕大多數人都會回答前者。事實上，世界衛生組織底下的國際癌症研究中心，每年會將對人類可能致癌的物質做分類，而熱湯、熱茶等＞65°C就被認定為2A致癌物，為對人體極可能致癌；而染髮則被分在第3類。

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譚敦慈接著說，台灣人好客熱情，很喜歡叫人「要趁熱吃」，自己的親戚就對熱湯情有獨鍾，滾燙的湯「哪裡冒泡就舀哪裡直接喝」，無法接受放涼。她表示，這位親戚後來開始出現吞嚥困難、食物吞不下去，就醫被診斷為食道癌。由於發生的年代較早，當時的醫療直接開刀，怎料醫師一開進去，裡面密密麻麻地一整片都是癌細胞，過了2、3週就離開人世。





▲譚敦慈透露，親戚愛喝滾到冒泡泡的熱湯，不幸罹患食道癌過世。（示意圖／免費圖庫pixabay）

譚敦慈也提醒，若無法隨身攜帶溫度計量測餐點是否超過65°C，可靠手來評估，以手去摸碗或杯子，一摸感覺很燙就是超過65°C，必須先放涼、暫時不要喝，待不燙手時再享用。

食道癌初期症狀難察覺，肝膽腸胃科醫師陳炳諴說明，最關鍵且最典型的症狀是吞嚥困難，「當聽到吞嚥困難就會很擔心，至少都第二期、第三期了」，通常難吞嚥的是固體、病況採漸進式的，有些人因食物卡住還會誘發口臭。還有胸口痛，通常會合併其他症狀，若單純胸口痛反而要擔心是心臟、肺部問題。

陳炳諴進一步提到，還有大出血、呼吸有臭味、體重減輕，以及部分比例的慢性咳嗽與聲音嘶啞的症狀。另外，除了大腸癌外，食道癌也可能引發貧血或解黑便症狀，他說明，當血液中的血鐵質經過胃酸或腸液破壞而消化分解時，會把鐵氧化還原成黑色，排出來的即為黑便，只要是十二指腸以上的部位出血，不論口腔、食道、咽喉，血往下流都會變成黑色。