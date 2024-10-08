她兩手發抖說話顫抖以為巴金森　竟是少見「新冠後遺症」

▲雙手顫抖不一定是巴金森問題，也有可能是新冠後遺症，圖非當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

64歲的林女士，今年5月感染新冠肺炎，康復之後突然出現兩手、嘴唇明顯的顫抖現象，近期更是嚴重惡化，講話聲音抖，寫字歪七扭八，吃飯盛湯的時候也是兩手抖到不行，湯汁經常潑得滿桌都是，還以為自己得了怪病，朋友懷疑是巴金森症，就醫檢查才知道竟然是少見的新冠後遺症。

收治個案的書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，在門診發現病人除了以上症狀之外沒有巴金森症的其他徵兆，抽血及腦部影像檢查也沒有異常發現。回顧病史，病人多年前就有兩手非常輕微的顫抖，只是一直都很輕微且沒有什麼改變，直到這次感染新冠病毒之後突然出現很明顯的惡化，最後診斷為少見的新冠病毒引發「本態性顫抖」快速惡化。

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黃啟訓解釋，「本態性顫抖」是一種腦部神經傳導異常所引起的不自主運動疾病，60歲以上的人口盛行率約為5%。會出現手部、頭部、甚至喉部的肌肉顫抖，但與巴金森症不同，不會有肢體僵硬的症狀。

為何感染新冠病毒與手抖有關？黃啟訓提到，根據近年來的醫學論文報導證實有些病人確實會因為感染新冠病毒引發腦部免疫反應而導致腦幹與小腦間的神經傳導異常，以致於包括「本態性顫抖」在內的許多不自主運動疾病會突然出現明顯惡化。

至於治療，黃啟訓說明，一般對藥物治療有良好的反應，常用的藥物有乙型阻斷劑及某些抗癲癇藥物，但對於極少數藥物治療無效且症狀嚴重的病人則可以考慮深腦電極植入手術或聚焦超音波燒灼術治療。林女士經藥物治療後顫抖症狀明顯減輕，生活困擾也改善了許多。

黃啟訓提醒，引起手抖的原因很多，嚴重時會對日常生活造成許多不便，須經由醫師鑑別診斷，找出病因加以治療。此類新冠病毒引起的特殊神經系統後遺症也是目前進入後疫情時代醫學界正在留心關注的，希望能有進一步研究以找到預防的措施。