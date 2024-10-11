番茄抗4癌！　醫認證「2吃法」營養激增

▲茄紅素對人體好處多多，不只抗衰老、減少發炎還能防癌。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

你喜歡吃番茄嗎？其富含茄紅素，具有抗衰老、減少發炎及預防各種慢性病的神奇功效。家醫科醫師李思賢指出，茄紅素為一種強效抗氧化劑，能降低心肌梗塞風險、降血壓、保護神經、對抗糖尿病，甚至能降低罹患「4種癌症」的機率。想要提高茄紅素的攝取與吸收，他激推2吃法，分別是熟食與搭配健康油脂一起吃，更有利於人體吸收。

李思賢醫師在粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》公開抗氧化、抗癌與保護心臟的秘密－茄紅素。他說明，茄紅素是種重要的類胡蘿蔔素色素，也是種強效抗氧化劑，能清除自由基，減少蛋白質、脂質和DNA的氧化損傷，從而降低氧化反應帶來的負面影響。

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此外，李思賢也說，茄紅素還有助於降低心肌梗塞風險、幫助降血壓及預防低密度脂蛋白（LDL）膽固醇的氧化，並提高高密度脂蛋白（HDL）的水平。而高濃度的血液茄紅素與前列腺癌、肺癌、子宮癌和乳腺癌等多種癌症風險的降低有關。它能抑制癌細胞增殖，誘導癌細胞凋亡，並防止癌細胞的轉移。

除了有益心血管健康與防癌，李思賢說，茄紅素可能還具備保護神經、肝臟與維持骨骼健康、皮膚護理和抗糖尿病的作用。他引述2023年刊登於《Nutrients》的一篇文獻回顧中指出，茄紅素的抗氧化效果是其促進健康的基礎，能有效抑制心血管疾病、神經系統疾病、糖尿病、肝臟疾病和潰瘍性結腸炎的發展。

▲茄紅素為「脂溶性物質」，與脂肪一同攝取能更好吸收。（示意圖／翻攝自pixabay）

李思賢進一步提到，由於茄紅素為「脂溶性物質」，因此與脂肪一同攝取能更好吸收；且相較於其他類胡蘿蔔素，它的熱穩定性更佳，加熱反而能提高其生物利用度。

針對番茄最高CP值的吃法，李思賢建議要熟食，加熱能釋放更多茄紅素，讓人體更容易吸收，因此番茄湯、番茄醬等熟製品比生番茄更有利於茄紅素攝取；另外，與富含健康油脂的食物一起吃，例如在沙拉中加入橄欖油和番茄，也能增強其吸收。