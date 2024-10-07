北市爆第2例本土登革熱！大同區20多歲男「曾去新店高風險場域」

▲台北市進行登革熱防疫。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局公布今年北市第2例登革熱本土病例，為居住大同區20多歲男性，潛伏期間曾有新北市新店區高風險場域活動史，10月4日出現發燒、頭痛、後眼窩痛及四肢酸痛等症狀，就醫後經通報及採檢送驗，10月6日晚間研判確診，同住密切接觸者1人無登革熱症狀。

根據疾管署統計，9月下旬迄今公布本土登革熱累計67例，經研判均為新北新店中和群聚（其中新北新店區36例、新北中和區28例、花蓮1例、台北文山區1例、台北大同區1例），均感染登革病毒第二型，尚無重症或死亡個案，整起群聚疫情須監測至11月6日。

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針對北市疫情，大同區公所已於7日上午召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。近期新北市也已將中和區景新公園、三介廟、新店區天山公園環山步道等地區列為管制區域，北市也將景美溪及新店溪交界處的文山區菜園列為高風險場域。

北市衛生局提醒，民眾應避免前往上述地區，如近2周內曾於該地區活動，請自我健康監測14日，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。

另外也務必落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。