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網路驚見違法賣「安眠藥」！食藥署警告「購買等同買毒」

藥物，藥品，藥盒，切藥器，藥罐。（圖／達志影像／示意圖）

▲食藥署提醒，網路買賣藥品皆已觸法。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近來網路及社群媒體出現非法販售「安眠藥（使蒂諾斯Stilnox）」事件，食藥署今表示，「使蒂諾斯Stilnox」屬第四級管制藥品，只要不是科學或醫療用途，就屬於「毒品」，民眾如果在非法網站購買，就屬於「買毒」。相關違法網站食藥署也已公布在「食藥膨風廣告專區」，提醒民眾多加留意。

食藥署副署長王德原受訪時表示，發現此狀況主要透過巡查，有接獲民眾檢舉，使蒂諾斯Stilnox（成分為Zolpidem）屬第四級管制藥品及第四級毒品，管制藥品限供醫藥及科學上需用，如來源不明或非法使用，即涉及「毒品危害防制條例」所稱的毒品，且管制藥品皆屬醫師處方用藥，民眾如因疾病所需，須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應。

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王德原說，管制藥品不可以在網路上販售，但經查詢發現這些違法網站不僅公然販售，還標榜跟原廠藥一樣，這都已經觸犯毒防條例，經過內部清查發現是境外網站，已經移請緝毒機關偵辦。

非法安眠藥網站。（圖／食藥署提供）

▲食藥署抓違法販售安眠藥網站。（圖／食藥署提供）

為避免民眾遭受詐騙，食藥署也已函請網際網路平台（如Google、Microsoft等）協助技術支援，屏蔽、下架涉及非法販售使蒂諾斯的違法網站資訊。

藥廠賽諾菲今也發聲明強調，「使蒂諾斯 Stilnox」在台灣許可證持有者為台灣安斯泰來製藥股份有限公司，賽諾菲股份有限公司在台灣並未從事任何該藥品經銷販售業務，本公司所有產品僅透過合法管道進行銷售，絕不會透過網路及社群媒體通路販售任何藥品。

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