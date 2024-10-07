ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

減肥「吃1物」半年剷10kg！名醫推：還穩控三高

文／NOW健康　翁靖祐台北報導

許多網友指稱，多吃燕麥片可以減肥，對此，腸胃科醫師蕭敦仁表示，純燕麥片的口感不佳，並無味道，但因含有豐富膳食纖維，食用後容易產生飽足感，而熱量又低於白米飯，想控制體重的民眾可以多多食用燕麥片。

食用燕麥片好處多多　不僅營養還能控制體重

蕭敦仁表示，世界衛生組織公布10大超級食物，燕麥名列其中，原因在於食用後可增加飽足感、促進腸胃蠕動，還能降低膽固醇、高血壓、高血脂和糖尿病等慢性疾病風險。近年來，不少人將燕麥用來控制體重，如果持之以恆，確實能夠達到減重效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署指出，燕麥片富含纖維質，沖泡後體積大，熱量密度低，相對於其它主食類，不容易攝取過多熱量，適合減肥期間的熱量控制。

蕭敦仁表示，曾對53名BMI 25以上、平均體重90公斤等民眾進行減重試驗，每天吃2餐燕麥代餐，搭配豆干、燙青菜等小菜，1餐熱量控制在400卡；搭配每周運動3次，每次30分鐘。半年下來，平均每人瘦了9.7公斤。

減肥期間只吃燕麥片？仍須注意均衡飲食

天然燕麥片含有豐富的鈣、鉀、蛋白質、β葡聚糖、不飽和脂肪酸，營養價值相當高，蕭敦仁表示，可以將燕麥片當成主食。不過，部分燕麥片產品添加糖、油脂類，以致增加額外熱量，消費者購買時應注意看營養標示。

食藥署強調，燕麥片只是均衡六大類食物的其中一類（主食類），減肥期間仍應兼顧其他類別食物，應該攝取肉、豆、魚、蛋、奶等蛋白質類，及蔬菜與水果等。

蕭敦仁持同樣看法，他表示，減重過程中需做到天天5蔬果，力求營養均衡，並攝取足夠的蛋白質，避免流失脂肪及蛋白質，以致引發掉髮、皮膚變差等問題。

延伸閱讀：

▸每3秒就有1人失智 研究：嚴重聽力受損增5倍失智風險
▸睡著不等於睡得好！ 醫：改善血液循環助緩解焦慮失眠

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

關鍵字： NOW健康 蕭敦仁醫師 血糖 燕麥片 減肥 熱量 膽固醇 高血壓 高血脂 糖尿病 飲食健康

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

減肥「吃1物」半年剷10kg！名醫推：還穩控三高

鼻孔塞大蒜！她一直流「臭魚味黃膿」　醫皺眉開挖：都爛掉了

你的寶貝經常「用口呼吸」？醫揭「3疾病」不耽誤孩子的健康與發育

運動後血糖上升嚇到不敢再動？糖尿病友別擔心「醫揭真相」要你放心動起來

【廣編】巨型粉紅絲帶妝點機身　星宇航空攜手雅詩蘭黛集團響應乳癌防治

恆基9旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載　獲蔡萬才台灣貢獻獎

高齡化不可逆！花蓮家托集中北區　門諾辦籌設輔導盼普及全縣

北市爆第2例本土登革熱！大同區20多歲男「曾去新店高風險場域」

颱風後「2種傳染病」警戒！疾管署發醫界通函：未來1周恐反撲

新北再增4例本土登革熱！　群聚已累計64例

讀者迴響

回到最上面