減肥「吃1物」半年剷10kg！名醫推：還穩控三高

文／NOW健康 翁靖祐台北報導

許多網友指稱，多吃燕麥片可以減肥，對此，腸胃科醫師蕭敦仁表示，純燕麥片的口感不佳，並無味道，但因含有豐富膳食纖維，食用後容易產生飽足感，而熱量又低於白米飯，想控制體重的民眾可以多多食用燕麥片。

食用燕麥片好處多多 不僅營養還能控制體重

蕭敦仁表示，世界衛生組織公布10大超級食物，燕麥名列其中，原因在於食用後可增加飽足感、促進腸胃蠕動，還能降低膽固醇、高血壓、高血脂和糖尿病等慢性疾病風險。近年來，不少人將燕麥用來控制體重，如果持之以恆，確實能夠達到減重效果。

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食藥署指出，燕麥片富含纖維質，沖泡後體積大，熱量密度低，相對於其它主食類，不容易攝取過多熱量，適合減肥期間的熱量控制。

蕭敦仁表示，曾對53名BMI 25以上、平均體重90公斤等民眾進行減重試驗，每天吃2餐燕麥代餐，搭配豆干、燙青菜等小菜，1餐熱量控制在400卡；搭配每周運動3次，每次30分鐘。半年下來，平均每人瘦了9.7公斤。

減肥期間只吃燕麥片？仍須注意均衡飲食

天然燕麥片含有豐富的鈣、鉀、蛋白質、β葡聚糖、不飽和脂肪酸，營養價值相當高，蕭敦仁表示，可以將燕麥片當成主食。不過，部分燕麥片產品添加糖、油脂類，以致增加額外熱量，消費者購買時應注意看營養標示。

食藥署強調，燕麥片只是均衡六大類食物的其中一類（主食類），減肥期間仍應兼顧其他類別食物，應該攝取肉、豆、魚、蛋、奶等蛋白質類，及蔬菜與水果等。

蕭敦仁持同樣看法，他表示，減重過程中需做到天天5蔬果，力求營養均衡，並攝取足夠的蛋白質，避免流失脂肪及蛋白質，以致引發掉髮、皮膚變差等問題。

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