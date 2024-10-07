「5種生活型態」和壽命有關！北醫大曝研究：全做到平均多活7年

▲研究顯示，充足運動比起沒有運動習慣的平均壽命增2.1年。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台北醫學大學公共衛生學院發表「5種生活型態」與壽命的關聯性，包含「不抽菸、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果以及保持健康體重」，結果發現全面採取健康生活型態者較長壽，比起僅有一項或沒有前述健康行為的人，保持5種健康行為的民眾平均可多活7.13年，並減少28.12%的年度醫療支出。

台北醫學大學公衛學院應用流行病學碩士學位學程羅偉成副教授領導的研究團隊，與台大公衛學院及中研院統計所共同合作，利用國民健康訪問調查資料，分析台灣逾19,000名30歲以上成年人的健康數據，平均追蹤逾15年，探討5種健康行為者的平均壽命評比。

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而這是台灣首度針對保持5種健康行為可延長多久壽命進行的研究，也是國際上首次同時推估多項生活型態因子對醫療花費的總和影響。

根據研究結果顯示，不抽菸的民眾平均可多活2.31年，並減少9.78%的醫療支出，而不過量飲酒者可多活1.62年，充足運動者可多活1.85年，攝取足夠蔬果的民眾壽命增加3.25年，而保持健康體重的民眾，平均可減少18.36%的醫療支出。

羅偉成指出，值得注意的是，研究發現，體重過重（25 ≤ BMI<30 kg/m2）的民眾，壽命可能不會有明顯改變，但醫療支出卻比正常體重者（18.5 ≤ BMI<25 kg/m2）增加了21.1%。

▲北醫大研究5種生活型態和壽命關聯。（圖／北醫大提供）

該研究還指出，國人攝取充足蔬果量的比例有待提升，事實上，達到每日五蔬果的民眾偏少，而每周僅攝取1份蔬果的民眾，平均壽命明顯比一般人減少8.5年，而多吃蔬果的民眾則可多活3.25年。

此外，研究也發現，有充足運動的人比起沒有運動習慣的民眾也顯著增加2.1年的平均壽命。羅偉成表示，所謂的充足運動定義為每周至少500代謝當量（min/week），相當於65公斤的成人每天騎行腳踏車30分鐘，一周5天；或是每次跑步30分鐘，一周3天。

相較於其它國際研究報告，北醫大這項研究利用台灣本土健康資料進行推估，且使用較直觀的健康指標來闡述生活型態因子對國人健康的影響，該研究已於2024年7月刊登於國際公共衛生期刊《JMIR Public Health and Surveillance》。

羅偉成說，過去類似的研究結果在各國也發現明顯的族群差異，同樣是遵循5項健康的生活方式，新加坡研究為男性增加6.6年，女性增加8.1年的餘命；日本男性增加10.3年，女性增加8.3年的餘命；而美國男性增加12.2年，女性增加14.0年的餘命，顯示這項研究成果對衛生政策制定者具重要意義。