日本黴漿菌疫情爆抗藥性！羅一鈞：國內醫師早知道

▲醫師提醒，黴漿菌是全年都流行的細菌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

日本黴漿菌肺炎疫情出現近10年同期新高，日本醫師擔心抗藥性增加治療難度。對此，疾管署發言人羅一鈞指出，黴漿菌是全年都流行的細菌，抗藥性的問題國內醫師也早就知道，因此也要提醒到日本旅遊的國人要做好自我防護，有計劃到日本旅遊的民眾，進出人多場所都要戴口罩。

過去新冠疫情期間，由於普遍採取了嚴格的防疫措施，包括戴口罩、保持社交距離等，各類呼吸道傳染病的發病率都顯著下降，但隨著防疫措施放鬆，許多呼吸道疾病開始反彈，包括黴漿菌的捲土重來，而近年黴漿菌抗藥性的問題也越來越受到重視。

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以近期日本情況來說，日本醫師在很多患者身上發現黴漿菌已出現抗藥性。羅一鈞表示，這點國內醫師早就知道，但現在臨床治療上，如果紅黴素抗生素治療效果不佳，就會改用四環黴素治療。

針對黴漿菌抗藥性問題，台灣感染症醫學會王復德理事長曾指出，抗藥性細菌比例近10年已攀升超過3倍，造成臨床醫師需更頻繁投入治療，患者治療安全性也因此降低，感染抗藥性細菌也將使住院天數、治療成本皆成長4成，致死率更增加逾6成。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任吳宗儒也提醒，面對黴漿菌感染和抗藥性的雙重挑戰，預防還是最好的方案，民眾要保持良好個人衛生習慣，如勤洗手、咳嗽時遮掩口鼻等，在公共場所佩戴口罩，可以有效降低感染風險。