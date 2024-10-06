每年13萬餘名產婦！超過3成35歲後才生　國健署籲「產檢4重點」

▲國健署提醒，隨生育年齡延後，孕程和生產風險也隨之增加。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，目前每年大約有13萬餘名婦女懷孕生產，但超過3成是35歲以上生育，也有超過5成是生第一胎。對此，國健署提醒，隨生育年齡延後，孕程和生產風險也隨之增加，產婦可善用產檢服務並謹記4大重點，以降低妊娠風險。

根據內政部人口統計資料，112年出生的13萬3千餘名嬰兒當中，有超過31.97%為35歲以上產婦所生，也有53.43%為產婦所生育的第一胎。而國健署在110年起也擴大產檢服務，將產檢次數增加為14次，並提供3次一般超音波檢查、2次產前健康照護衛教指導、1次妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗及產前乙型鏈球菌篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，產婦要多加善用產檢服務，另外也要謹記以下4大重點，如有孕產相關問題，可翻閱產檢院所發放的「孕婦健康及衛教手冊」與「爸爸孕產育兒衛教手冊」或至「孕婦關懷網站」查詢孕期健康照護資訊，也可撥打孕婦關懷諮詢專線0800-870-870。

1.資訊紀錄要完整

第1次產檢前要將個人基本資訊（包括年齡、胎次、最後一次月經日期、身高體重、是否有吸菸飲酒、個人疾病史、孕產史、用藥紀錄健康狀態、以往懷孕或生產經驗）等，記錄在孕婦健康手冊，以便幫助產檢醫師全面瞭解孕媽咪的健康狀況，進一步提供即時及適當的檢查及照護。

2.規律產檢避風險

懷孕初期建議分別於第8及12週產檢；懷孕中期建議於第16、20、24、28週，每個月1次，共4次產檢；懷孕後期建議第30、32、34、36週，每2週1次產檢，第37-40週開始每週進行產檢；透過定期規律產檢，確認胎兒發育、母體變化、瞭解生活注意事項，如有異常，及早給予適當治療，預防妊娠併發症的風險。

3.產檢提問解疑惑

隨著懷孕週數增加或生產日期接近，孕媽咪會面臨到不同孕期的症狀或生產相關問題，而來自各方的資訊或社會上普遍存在的迷思，可能讓孕媽咪們感到困惑或不安，建議可在產檢之前，在健康手冊當中記下要在產檢時詢問醫師、助產師或護理師的問題，在產檢時一併詢問，避免在檢查時緊張或其他因素而忘記想問的問題。

4.家人陪伴相扶持

孕媽咪懷孕期間的身心會有很大的變化，家人們互相扶持與一起學習很重要，準爸爸可善用陪產檢及陪產假，陪同媽咪產檢，瞭解懷孕及生產資訊、注意孕期營養均衡、改善不良生活習慣、準備孕產及嬰兒用品，進入待產階段後，準爸爸於陪產過程，可引導媽咪身體放鬆、擦汗、給予按摩等。