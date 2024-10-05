他左膝痛到無法蹲！走路走不到10分鐘　竟是十多年前骨折釀禍

▲北醫附醫「膝手努力病友會」，骨科部運動醫學科醫師吳家麟（右）與病友藍先生（左）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

骨折宿疾要留意，多年後恐致膝關節變形！61歲的藍先生近期出現左膝關節疼痛，情況嚴重到無法蹲跪、走路走不到10分鐘就難以忍受，久而久之形成O型腿，嚴重影響日常生活而就醫。醫師檢查發現，個案疼痛主因是10多年前骨折引起的膝關節內翻變形，嚴重可能要進行人工關節置換。所幸後續成功使用新式矯正手術，情況大幅改善也成功保住膝關節，提升生活品質。

北醫附醫骨科部今（5）日舉辦「膝手努力病友聯誼會」，分享截骨保膝手術的最新發展以及如何選擇適合的膝關節治療方式。北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟會中分享收治藍先生的情況，病人10餘年前骨折後的癒合問題，導致膝關節內彎變形，關節受力不當，長期損耗軟骨及韌帶，造成膝關節疼痛及O型腿，合併出現腳踝歪斜等症狀。

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吳家麟指出，這種個案嚴重可能需要更換人工關節，後續經評估，先進行陳舊性骨折矯正手術以及高位脛骨矯正手術，減輕膝關節內部壓力，病人術後恢復良好，不需更換關節就能找回健走人生。

藍先生受訪分享，當時疼痛到走路無法走超過10分鐘，也讓他無法運動，甚至後來整個人姿勢都往左傾斜。為了改善疼痛，曾經使用保健品，甚至買昂貴鞋墊，都沒有效果。在接受手術之後，疼痛已有大幅改善，可以正常走路。

▲北醫附醫骨科部舉辦病友會分享膝關節治療方式。（圖／記者洪巧藍攝）

吳家麟表示，膝關節健康對於日常活動至關重要，無論是因外傷或隨著年齡增長的退化性關節炎，長時間不良於行，除了身體上的不適，可能連帶影響社交與日常活動，進一步影響心理健康；而膝關節問題造成長者困境，亦是高齡社會值得重視的議題。

吳家麟觀察，是否接受膝關節置換術（人工關節）是多數病人最關心的問題之一，許多病人雖然飽受疼痛所苦，但對於換人工關節仍是多加考量，錯失治療時機。

臨床上已朝「保膝」方向發展，吳家麟指出，現在可以透過矯正手術減少膝關節退化或運動損傷導致的疼痛，進而延緩人工膝關節的置換，約有8成患者可以延長關節使用達到10年時間，甚至有人可以到30年。

此外，考量每個人的膝關節結構與問題不同，吳家麟表示，近期已多採「客製化」膝關節保留手術，搭配3D列印技術提升手術精確性，讓病人保留膝關節的同時，更能改善病人的關節功能與生活品質，迄今已累積逾百名病例，提供患者換關節之外的治療選擇。