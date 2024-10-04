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新北登革熱群聚已60人確診！新店再添1例　颱風後1周是控制關鍵

▲▼新北登革熱疫情，中和興南里清消。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北登革熱疫情，中和興南里清消。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北登革熱群聚疫情持續，新北市衛生局今（4）日公布新增1起本土登革熱病例，是新店區66歲女性，經調査仍與目前高風險區域有關，研判感染範圍未擴大，整起群聚累積病例已經達到60起。衛生局表示，目前病例新增有趨緩，獲得初步控制，不過山陀兒颱風造成全台各地降雨，颱風過後一周將是疫情控制的關鍵，還是要努力清除積水容器等孳生源。

新北市衛生局科長王美華表示，新北市新增1例本土登革熱病例，為新店區66歲女，於10月2日出現發燒、頭痛等疑似症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解，經調査仍與目前高風險區域的新店、中和有關，研判感染範圍未擴大。

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新北市從9月23日開始出現本土登革熱病例，到10月3日為止不到兩周就已經確診60例病例。王美華表示，其中有24起都是設置社區篩檢站主動篩出的潛藏感染者，且近期病例數稍緩，評估疫情初步獲得控制。

新北衛生局長陳潤秋強調，颱風過後一週為登革熱防治關鍵期，市府團隊持續動員針對高風險區域加強環境噴消及孳生源清除，也籲請市民朋友巡視住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」清除家戶外積水容器避免孳生病媒蚊，也提醒民眾如經査獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰。

陳潤秋呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史；也提醒醫療院所持續提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應即時通報，協助防範控制疫情。

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關鍵字： 新北市 登革熱 防疫 篩檢 高風險

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