每周吃3次辣降低死亡風險！　醫提醒「1吃法」反害健康

文／常春月刊

你喜歡吃辣嗎？吃辣對身體健康的好處是什麼？研究人員，曾統計了近35萬成年人 他們吃辣食物的頻率，把這些喜歡吃辣的人，和至終死亡之間有什麼關係，記錄下來，結果他們發現，和每周吃辣食物，少於一次的人相比，那些「每周吃3次以上辣」的人，其死亡率的相對風險，降低了14%。另一篇文章顯示，如果和不喜歡吃辣的人比較，喜歡吃辣的人，他們的重大心血管事件也可以減少6%的風險。

為什麼喜歡吃辣的人，心血管疾病和死亡風險會下降？

重症醫師黃軒指出，科學家是這樣發現主要和三個東西有關係：辣椒素（Capsaicin）、蛋白質受體(TRPV1）、一氧化氮（NO）。

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．辣椒素（capsaicin）

他們認為這些可能與辣椒中的活性成分——辣椒素（capsaicin）有關！辣椒素被認為具有促進血管擴張和改善血液循環的作用，從而有助於降低血壓。

研究顯示，經常攝取辣味食物的人群，其高血壓風險可能降低，尤其是在女性群體中。

．蛋白質受體(TRPV1 : Transient Receptor Potential Vanilloid 1)

科學家進一步指出，辣椒素（Capsaicin）是辣椒中主要引起辣味的化合物，它能夠通過刺激人體中的一種叫做TRPV1（Transient Receptor Potential Vanilloid 1）的蛋白質受體，發揮作用。

而這個TRPV1廣泛分布於神經和血管系統中，當辣椒素與TRPV1受體結合時，會引起一系列生理反應，其中包括促使血管內皮細胞釋放一氧化氮（Nitric Oxide, NO）。

．一氧化氮（Nitric Oxide, NO）

一氧化氮，是血管舒張的關鍵分子，它可以放鬆血管平滑肌，從而降低血管張力，使血管擴張，這有助於減少血液流動的阻力，最終達到降低血壓的效果。因此，經常食用含有辣椒素的辣椒可能有助於心血管健康，特別是對血壓的調節。

要吃多辣？

要達到辣椒素，對血壓調節或血管健康的有效效果，攝入的辣度和頻次都會有一定的影響。黃軒說，由於每個人的體質不同，具體的攝入量並沒有一個絕對標準，但可以參考一些研究中提到的範圍和建議：

1、頻率

研究顯示，每週至少吃 2 至 3 次辣味食物，才能觀察到比較明顯的心血管益處；研究指出，每週吃辣 3 次以上的人，其血壓控制相對更好。

2、辣椒素劑量

辣椒素的有效劑量也有所研究。例如，一些研究發現，每天攝取 5-10 毫克的辣椒素（相當於每餐吃約1-2克辣椒），可以達到促進血管舒張、降低血壓的效果。

3、個人耐受度

每個人對辣椒的耐受度不同，對某些人來說，即使是小劑量的辣椒素也能刺激TRPV1受體並產生生理效果。建議根據自身的耐受度來逐漸增加辣味食物的攝入量，避免對胃腸道造成刺激。適量且持續地攝取辣椒素，搭配健康飲食，才可能對血壓調節及心血管健康產生積極影響。

不吃辣的人，又怎麼辦才好？

來自義大利的研究也發現：

．喜歡吃辣的人

與不吃或很少吃辣椒的意大利人相比，經常吃辣椒（每周>4次）的義大利人，全因死亡和心血管疾病死亡風險會下降！

．吃不辣甜椒的人

義大利的研究，同時也發現，吃那些不辣的甜椒，都仍然可以像其他辣辣的辣椒們一樣，降低1/3還多的缺血性心臟病的風險，並且降低接近1/5的全因死亡風險。

吃辣，禁配這些食物

研究也發現，你如果吃辣的時候，總是和重油重鹽、又大魚大肉結合在一起，那肯定還是會胖的危機，這是「辣」也救不了你的。研究也發現，如果你吃辣的同時，又喝酒、抽菸，那麼那吃辣，帶給你的好處就會被抵消。

黃軒叮嚀，別只吃那種「紅油、辣椒醬、乾辣椒」之類的辣，這些都恐見不到的好處，還會傷害你的健康！

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