婦「打疫苗猝死」家屬陳情！羅一鈞拿「總統府書函」：站得住腳

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

一名42歲女性過去接種新冠疫苗後，發生腦部急性水腫猝死，家屬不滿「死亡與疫苗有關」證明申請救濟遭駁回，委任律師向總統陳情，如今指控衛福部不甩總統交辦，堅拒提供相關審議資料。對此，疾管署今也拿出總統府書函，強調審議結果「站得住腳」。

該名女性死亡後，家屬拿著三軍總醫院開出的「死亡與疫苗有關」證明申請救濟，不過卻遭駁回，進一步委任律師向總統陳情，總統府也回覆衛福部針對家屬要求予以卓處。不過今有媒體報導直指「欺下害上」、「不甩總統交辦」，疫苗救濟委員會還增加律師人數對付被害人。

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對此，疾管署副署長羅一鈞今回應，預防接種受害救濟審議小組是依《傳染病防治法》第30條及預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法成立，組成成員包括醫療、法律、社會人士等多元委員。

羅一鈞說，針對每一案申請，都會先調閱完整就醫紀錄、相關檢查和檢驗結果等，審議小組委員或醫學專家初步鑑定後，會再送法律、社會公正人士委員做案件綜合建議，每案審定理由都會用書面方式附具理由送達申請人，也會公布在疾管署網站。

而在律師人數方面，羅一鈞強調，疫苗救濟案件在新冠疫情前後都增加不少，過往律師事務所通常都會指派1到3人，資深搭配資淺，這是事務所本身的分工，並不是衛福部提出要求要增加律師陣容刻意跟當事人作對。

針對媒體報導「不甩總統交辦」一事，羅一鈞也拿出總統府書函證明8月28日書函交辦行政院秘書長，8月30日轉達衛福部，衛福部在9月18日就已正式函覆當事人，且總統府是要求把研議結果告訴當事人，並不是要求直接提供相關資料給當事人。