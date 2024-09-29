「豆漿」補蛋白質！營養師提醒「6類人」小心喝

▲營養師提醒，特定族群喝豆漿要特別注意，以免適得其反。

記者趙于婷／台北報導

「豆漿」是好的蛋白質來源，不少人都習慣每天喝，但營養師提醒，包括「胃炎/胃潰瘍、痛風、腎功能不佳、需限制蛋白質攝取者、未滿一歲和對黃豆過敏」等6類人在攝取時要特別注意，以免適得其反，反而造成身體不適。

豆漿富含蛋白質，相比需要經過烹煮的肉類、海鮮，豆漿不僅便於攜帶，還能即開即飲，隨時都能補充蛋白質。營養師廖敏涵透露，豆漿的營養價值高，包含維生素B群、大豆異黃酮、大豆卵磷脂、鉀、鐵、鈣、鋅等，又含有膳食纖維能增加飽足感，很適合正在飲食控制與健身的人作為日常補充，尤其運動後30分鐘到1個小時內飲用效果最好。

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廖敏涵也特別提到，豆漿對學童與年長者的補充營養特別有益，孕期中的女性也能適量飲用幫助鈣質吸收、促進腸蠕動，而豆漿中的大豆異黃酮也能幫助更年期婦女減輕不適症狀。

不過雖然豆漿對身體有益，但也不能過量，一天一小罐其實就能獲得足夠的營養成分，尤其有幾個族群的人要特別留意。如胃炎、胃潰瘍患者建議減少飲用，因豆漿可能刺激胃酸分泌，進而導致不適。

廖敏涵提醒，豆漿在體內的代謝過程會產生核酸和尿酸，因此建議高尿酸血症患者（即俗稱的「痛風」），每日的豆漿攝取量不超過200毫升；此外，腎功能不佳或需要限制蛋白質攝取的患者也應小心，以免攝取過多的磷與鉀，另未滿一歲及對黃豆過敏者不建議飲用。