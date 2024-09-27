明年健保總額協商落幕！醫院、西醫基層再破局　兩案併陳送衛福部

▲明年度健保總額歷經14小時協商完成。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額協商完成！衛福部健保會今（27）日公布結果，歷經14小時協商，結果牙醫門診、中醫門診總額與其他預算獲共識，但西醫基層、醫院總額，由於彼此對於健保資源優先投入項目仍有相當差距而破局，最終作成以兩案併陳送衛福部決定；其中付費者代表方案約9207.5億元、醫界代表方案約9257.3億元。

健保會於今年9月25日依據衛福部交付行政院核定114年度健保總額成長率範圍（3.521%至5.5%），完成明（114）年度健保總額的協商工作。

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健保會執秘周淑婉表示，114年度總額依成長率範圍計算，增加金額介於310億元至484億元之間，健保總額將突破9千億元，其中反映人口老化及成本變動等不需經協商的自然成長預算，所增加金額即達310億元，可供健保會協商之空間為174億元。

▲健保會執行祕書周淑婉。（圖／記者洪巧藍攝）

周淑婉指出，在我國人口老化、慢性病增加，民眾期待新藥、新醫療科技引進，醫療利用需求不斷增加的情況下，如何將有限健保資源做最有效率的配置，都是健保會每年協商的一大挑戰。

有共識部分，周淑婉說明，牙醫門診總額總成長率4.679%，主要增加12.01億元專款用於加強高風險疾病及65歲以上病人之牙結石清除、塗氟及補牙等服務，提供國人更完整之口腔照護。

中醫門診總額總成長率5.274%，主要增加3.47億元用於調升中醫每日藥費、增加健保給付的中藥品項，以提升民眾中醫用藥的品質。至於門診透析服務總成長率為3%，其中指定4.335億元專款預算，用於持續鼓勵醫療院所加強推動腹膜透析，並新增「居家血液透析照護模式」，以提升透析病人照護及生活品質。

周淑婉提到，醫院及西醫基層總額兩部門整體總額雖未獲共識，然付費者及醫界雙方均期盼在有限的健保資源中，尋求最佳的資源配置及運用。

對於各界關心加速引進新醫療科技（新藥、新特材、新診療項目）、暫時性支付（新藥、新特材）及藥品特材給付規定改變等項目「均有增編預算」，期使更多需要的民眾受益。另針對加強偏鄉及山地離島地區、弱勢族群醫療照護及偏遠地區燈塔型醫院等項目，也同意持續增編預算，以確保當地民眾就醫權益。

為落實賴總統提出的健康台灣願景，醫界及付費者代表委員對於強化全人照護與慢性疾病管理，均支持編列相關預算，包括：擴大慢性病照護及強化整合性照護模式，於家庭醫師整合性照護計畫新增風險管理與生活習慣諮詢服務，於地區醫院全人全社區照護計畫加強三高病人照護，並擴大居家及安寧照護、在宅急症照護及急性後期整合照護等計畫。

另對於友善醫事人員環境，也增編經費優先調整病房費及以醫事人力服務為主、急重難症等支付標準。但最後因協商雙方對於部分項目仍有差距，無法達成共識。

114年度總額協商，在雙方平和及理性協商氛圍下，已盡可能縮小彼此差距，最後將兩案併陳，其中付費者代表方案成長率4.605%、醫界代表方案成長率5.171%，預計於10月份委員會議確認後，依法報請衛福部核（決）定。