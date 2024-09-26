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新北再增7例登革熱！曾有「天山公園、三介廟、興南夜市」活動史

新北市衛生局公布登革熱疫情。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北市衛生局持續針對登革熱高風險場域清消。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局今公布新增7例本土登革熱病例，分別為新店區5例、中和區2例，潛伏期間曾有高風險場域新店區天山公園、中和區三介廟及興南夜市活動史。根據統計，截至9月25日共累計14例本土登革熱，其中3例為社區篩檢主動發現。

新增7例個案發病日介於9月16日至9月23日，除2位病況穩定住院外，餘5例皆已康復。新北市衛生局疾管科科長王美華指出，市府9月25日設立篩檢站共採檢107人，其中5例快篩陽，檢體已送中央疾管署進行確認，總計兩日社區篩檢站累計採檢252人，共有11例快篩陽。

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王美華表示，為防範疫情擴散，新店區公所及中和區公所將於周六（9月28日）動員進行社區孳生源清除活動，籲請民眾響應「周六新北市民清潔日」，共同檢視戶內外環境清除積水容器以及容器減量，減少病媒蚊孳生。

衛生局強調，清除積水容器避免孳生病媒蚊是預防登革熱不二法門，提醒公私立場所之所有人、管理人、使用人，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處1萬5000元罰鍰，也呼籲中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園的環山步道已列為管制區域限制人員進入，民眾應配合防疫切勿進入。

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關鍵字： 登革熱 新北市 中和

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