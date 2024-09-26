方文琳食道癌「治療順利」　北榮發聲明：她圓滿恢復健康

▲方文琳透露江蕙在住院期間特別前往探望。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



記者趙于婷／台北報導

藝人方文琳昨晚間在臉書透露自己罹患食道癌，但已在北榮順利治療結束。對此，院方也低調回應，方女士接受治療順利、圓滿，恢復健康，院方尊重個人表達意見，但基於病人隱私，不便評論。

方文琳在臉書透露「今天是術後兩個月回診做內視鏡檢查傷口，也確定沒事了才寫出來分享（現在只要定期追蹤）以此借鏡與警惕自己不可再犯。」她提到，女兒得知消息後忍不住哭說「都是妳愛喝高粱！」她接著坦言小孩說得沒錯，「這幾年來我都在睡前喝一小杯58高粱，還有平常也超愛喝熱湯，燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道，最主要還是濃烈的高粱吧！」

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由於方文琳是在健檢中心檢查發現，進一步轉到北榮就醫治療，她也慶幸「還好是零期，不用接受化療。」她更自爆「大家知道我是很注重健康常運動的，但竟然只是因為依賴烈酒習慣而差點賠上了自己！」文末也呼籲「希望大家能正視自己的身體，健康檢查可以提早發現問題進而提早處理。」

對於方文琳的病況，北榮表示，方女士接受治療順利、圓滿，PO文者基於善意，提醒大眾重視預防醫學與健康的重要，也與本院長久以來推動的促進國民健康理念一致，期盼國人能獲得正確的養生觀念，照顧好身體。