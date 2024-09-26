方文琳罹癌：愛喝高粱！　醫示警「酒精流經位置」都會癌變

▲方文琳證實罹患食道癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

記者李佳蓉／綜合報導

藝人方文琳被診斷出罹患食道癌零期，後悔認了這幾年睡前都喝一小杯高粱，還有平常也超愛喝熱湯「燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道，最主要還是濃烈的高粱吧！」事實上，飲酒所產生的乙醛已被列為一級致癌物。外科醫師陳榮堅示警，酒精下肚「流經的身體部位」，從上到下都會造成癌變，最好的方式是滴酒不沾。

敏盛微創手術中心執行長陳榮堅醫師曾在《健康多1點》頻道中指出，很多人以為小酌怡情，有助於心血管疾病，事實上，在後期研究顯示，女生一週一杯酒相當於一週抽10根菸，男生一週一杯酒相當於一週抽5根菸。此外，酒被定義為一級致癌物，除了導致肝癌外，酒精經過的部位包括口腔、食道、胃、大腸都會引發癌變，甚至乳癌也與它有關。

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▲喝酒所產生的乙醛已被列為一級致癌物。（示意圖／視覺中國）

酒精本身會使維生素B群流失，導致身體出現相對應症狀，增加身體負擔。陳榮堅解釋，酒精進到身體後會致癌，從乙醇變到乙醛，而乙醛是最強的致癌物，若在體內累積的量越高，其致癌的情況就越厲害。

陳榮堅表示，酒精是高熱量飲品，也就是所謂的碳水化合物，大量飲用酒精會讓身體大量攝取碳水化合物，且酒精還會把身體各個營養素帶掉，當累積到很大量時，就會破壞中樞神經。另外，長期酗酒的人出現行為遲滯、意識遲緩的狀況會比一般人高，甚至有研究指出，它跟中樞神經的一些病變（如阿茲海默症）相關。

▲熱湯、熱飲也會破壞食道黏膜。（示意圖／免費圖庫pixabay）

熱湯也是誘發食道癌的危險因子！台大醫院胸腔外科醫師李章銘表示，世界衛生組織（WHO）研究提到，滾燙的食物或醃製食物，都會增加罹食道癌的風險。前者不一定單指湯品，「茶或咖啡喝太燙，也容易傷及食道」，但目前無證據顯示，吃到幾度以上容易致癌，只能提醒民眾會「燙舌頭」的食物少吃，喝熱湯時入口前先吹3口，才能降低風險。

食道癌具有高致死率，每年約新增2400位病患，其中有超過90%為男性。李章銘表示，食道是一缺乏感覺受器的沉默器官，多數患者都是到吞嚥困難才發現，此時都已進入中晚期。