11款超商「糖量爆表飲料」排行！　冠軍1瓶＝20包糖

▲營養師李婉萍盤點超商11款飲料之熱量與糖量，驚呼是「糖分炸彈」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了健康、不想再變胖，很多人辛苦戒甜食和手搖飲，卻忽略超商飲料竟藏雷。營養師李婉萍公開11款飲料的熱量及含糖量的地獄排行，第1名甚至含有20包糖（每包3公克的超商糖包），堪稱是「糖分炸彈」，若沒看清楚成分標示，東挑西選下往往會挑中地雷，讓正在控糖、減肥的你功虧一簣。

根據國健署資料顯示，每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，添加糖指在製造或製備食物與飲料時額外添加的糖，包括黑糖、蔗糖、糖霜、葡萄糖、砂糖、白糖、玉米糖漿、蜂蜜、楓糖漿等，不包括人工甜味劑及自然存在食物內的糖，例如牛奶和水果中的糖。而喝1杯含糖飲料，添加糖攝取量就容易超過每日上限參考值。

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李婉萍營養師盤點「11款超商飲料」熱量糖分排名：

第11名：紅茶71.2kcal、糖16.8g＝5包糖

第10名：麥香奶茶118kcal、糖32.6g＝11包糖

第9名：奇異果蘋果汁130kcal、糖24g＝8包糖

第8名：波蜜果菜汁148kcal、糖33g＝11包糖

第7名：蜂蜜鮮奶黑豆漿169kcal、糖12.8g＝4包糖

第6名：巧克力牛奶185kcal、糖27.8g＝10包糖

第5名：富維他牛乳230kcal、糖33.6g＝11包糖

第4名：重乳奶茶244kcal、糖33.2g＝11包糖

第3名：原味米漿250kcal、糖33.2g＝11包糖

第2名：比菲多減糖278kcal、糖49.5g＝16包糖

第1名：比菲多原味297kcal、糖60.8g＝20包糖





▲無熱量的無糖茶或咖啡，是營養師的首選。（示意圖／記者曾筠淇攝）

超商飲料該怎麼選？李婉萍分享，首選無糖茶或咖啡，並提醒咖啡一天一杯就夠了，若本身為胃食道逆流者不要空腹喝茶或咖啡；第二優先則以蛋白質飲品為主，因大多數人的主食為澱粉類，建議搭配富含蛋白質的豆漿或牛奶，豆漿含有膳食纖維及大豆異黃酮、無膽固醇，而牛奶鈣質含量則較高，可以隔天替換，或是直接豆漿加牛奶飲用。

另外，也可選擇全榖雜糧類的飲料，如米漿、燕麥奶或堅果奶等。李婉萍說，其含有的纖維含量比較高，但因為屬於澱粉類，因此建議搭配蛋白質如茶葉蛋、荷包蛋一起食用，都是很好的選擇。