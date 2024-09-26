大人也中腸病毒　醫揭「相同傳染源」

▲常洗手防病菌。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師林智葳提醒，最近連看了好幾個大人腸病毒，傳染源幾乎都是小孩。疾病管制署指出，上周腸病毒就診近1.63萬人次，較前一周上升9.4%，疫情處高點。

林智葳25日在臉書說，大人吃小孩吃剩食物、跟小孩玩親親，各種口水接觸下，病毒大舉入侵；有爸爸吃小孩剩下的早餐中鏢，「這也太痛了吧，小孩口水怎麼這麽毒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智葳指出，有每晚都要跟小孩玩親親的媽媽，也因此罹患腸病毒，直呼「我腳底板的水泡超級痛，痛到比踩到樂高還厭世。」還有阿公確診表示，「蛤？我是腸病毒喔？啊這個不是只有小孩才會得？」

疾病管制署公布，上周腸病毒就診近1.63萬人次，較前一周上升9.4%，疫情處高點。疾管署副署長羅一鈞坦言，這次腸病毒疫情比原本複雜，預期雙十前後還是會呈現上升情況，單周最高達1.7萬人次，至於整個流行期脫離要到11月中下旬，預期比原本拖更久，請學校和家長仍要注意維持小朋友洗手的好習慣。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。