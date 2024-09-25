蠟瓶糖藏4大食安疑慮！醫曝「最危險1點」急了：恐掉進氣管

▲中國大陸爆紅的「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」竄台。（圖／翻攝自淘寶官網）

記者李佳蓉／綜合報導

中國大陸爆紅的「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」近期在台灣網購平台也看得到，引發家長與專家的討論與擔憂。耳鼻喉科醫師柯仁弘指出，這裡頭裝著甜甜糖漿、看似無害的糖果，背後其實藏著「4大食安疑慮」，包括蠟不容易消化、糖分高到爆、人工色素和添加劑多，最危險的是有窒息風險，示警家長們要注意。

你吃過「蠟瓶糖」嗎？柯仁弘醫師在粉專《鬍子醫生診間生活》發文指出，這一咬開、吸一口，彷彿有吮指美味的糖果，如果「蠟瓶」所使用的蠟屬食品級，因不容易消化，建議咬一咬就吐掉、不要吞下去；但若是沒有經過合格檢驗或黑心商家，可能以工業蠟取代食用蠟，或使用低品質、不符合食品安全標準的蠟，恐含有有害化學物質。

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▲醫師提醒，蠟瓶糖藏有食安疑慮，甚至有窒息風險，家長們務必提高警覺。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

另外，柯仁弘點出，蠟瓶糖中的糖漿含有大量糖分，過量食用會增加蛀牙和肥胖風險、還有血糖問題，必須控制孩子吃的量；五顏六色的蠟瓶糖中可能含有色素與香料，醫師說明，敏感體質的孩子或成人一旦吃太多，對健康有影響，食用前應注意成分標示。

「還有一個最危險的， 窒息風險！」柯仁弘說，蠟瓶形狀對孩童來說有潛在的窒息危險，因為孩子其實不知道吃進去的蠟要吐掉，甚至隨著咀嚼變形，會成為一坨蠟膏，卡在牙齒上或掉到氣管，很可能會誤食，對消化道也不好。

針對蠟瓶糖，衛福部次長林靜儀曾表示，該產品因為沒有成分標示等資訊，有食安疑慮，且若未經過核准輸入就拿來販賣，已涉違法，可視違規情節，依食品安全衛生管理法、台灣地區與大陸地區貿易許可辦法來處理。