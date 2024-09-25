蔥抓餅只排第3名！中式早餐「熱量大魔王」公開　吃完水腫更累了

▲中式早餐熱量排行榜中，蔥抓餅只排第3名。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一日之計在於晨，吃對早餐能為一天帶來滿滿活力。不過肝膽腸胃科、減重名醫蕭敦仁指出，早餐吃得太鹹會引發水腫；吃得太多，食物堆在胃裡消化，導致全身血液都往胃跑「相對腦部就缺血了」，造成腦袋昏昏欲睡。而常見的中式早餐熱量排行榜也跟著曝光，大魔王由飯糰奪下，另外許多品項看似健康，但背後暗藏的熱量可是相當驚人。

蕭敦仁醫師在《健康零距離》節目中分享，常見的早餐如蛋餅、蘿蔔糕加蛋、巧克力吐司等，有的鈉含量太高、實在太鹹了，當水分來不及排出體外，整個人就會腫腫的；另外有些人早餐一次吃好幾份，當過多食物堆積在胃裡消化，這時血液全往消化系統跑，在腦部相對缺血的情況下，就會感覺昏頭，奉勸民眾早餐不要吃太多。

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在各類早餐中，蕭敦仁坦言「巧克力吐司我特別有意見」，屬於醣類的吐司，又抹上含有很多糖的巧克力醬，若再搭配整杯都是糖的飲料，這時血糖會上升非常快，吃完早餐後到了10、11點時血糖急速下降就容易引發低血糖，這時會產生手抖、甚至冒冷汗的症狀。

▲營養師高敏敏分享中式早餐的熱量。（圖／營養師高敏敏授權提供）

節目中也引用營養師高敏敏分享的「常見中式早餐熱量」排行榜，其中大魔王不是油條，而是飯糰，185g就含有616kcal，緊接著是燒餅夾油條/1份（554kcal）、蔥抓餅/53g（480kcal）、小籠包/8顆（440kcal）、炒麵/一份410g（415kcal）、蘿蔔糕/一份115g（357kcal）、鍋貼/5顆135g（350kcal）、油條/一根（298kcal）、韭菜盒子/1個138g（295kcal）。

營養師方慈聲則補充，中式早餐主要是澱粉很多，其中飯糰、燒餅油條都是澱粉類，甚至含有油炸物。若要避雷，她建議首要避開「吃起來酥酥的」品項，改選饅頭夾蛋或是稀飯都OK。至於西式早餐，她點名漢堡中的加工肉含有大量肥肉，再加上高熱量與油脂來源的美乃滋，都是大地雷，推薦可選擇原塊雞肉或豬肉片，美乃滋盡量不塗最健康。

早餐要吃得健康，蕭敦仁也分享「完美早餐3比例原則」，其中醣類需佔50～60%、脂肪30%、蛋白質20%。他分享自己早餐都吃原型食物冷地瓜，絕對比精緻澱粉好很多，其富含纖維、血糖上升慢，能讓精神變得更好。另外，他會再搭配一把富含好油脂的堅果以及無糖豆漿，或是吃一顆茶葉蛋也不錯。