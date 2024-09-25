跑3間醫院診斷「1.3公分腫瘤」　他鬆一口氣笑了

▲內視鏡超音波切片診斷1.3公分神經內分泌瘤。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，一名40歲男子跑了三家醫院，檢查出胰臟有一顆1.3公分腫瘤，是胰臟癌的一種，病患聽到結果居然露出微笑，說鬆了一口氣。

林相宏在臉書說，針對胰臟，很多時候超音波比精密儀器掃描還要準確；一名40歲男性平常沒有任何症狀，不菸不酒，抽血指標也全部正常，包括CEA、CA199，體檢腹部超音波懷疑胰臟有一顆1公分的腫瘤，很緊張四處求診。

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林相宏指出，第一家醫院建議斷層掃描CT，結果沒有腫瘤；第二家醫院建議磁振造影MRI，結果沒有腫瘤，所以是腹部超音波誤診囉？病患跑了第三家醫院找到了他，按照慣例，只要是轉診病患，他一定把所有影像全部重看一遍，才不枉費病患從大老遠跑來找他。

▼醫師說，早期胰臟癌有時反而CT、MRI無法診斷，超音波較準確。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）



林相宏指出，他一看患者腹部超音波影像，確實很明顯有一顆腫瘤，不過真的怎麼看CT/MRI，真的就是沒有東西，以往這種狀況其實不少遇到，尤其是胰臟腫瘤在2公分以下，往往胰臟內視鏡超音波EUS才能給出最終答案。

林相宏提到，胰臟內視鏡超音波不只能解答以外，還可以直接切，取得病理組織確診，有證據，講話才能大聲；EUS一照，患者很明顯胰臟有一顆1.3公分腫瘤，再搭配專屬的超音波顯影劑，門診當天直接切片，不需要住院。



林相宏說，切片結果確診是胰臟神經內分泌腫瘤，是胰臟癌的一種，病患聽到結果居然露出微笑，說鬆了一口氣，雖然難過的是接下來需要開刀處理，不過開心的是，「謝謝我早期幫他診斷，讓他心中那塊大石可以放了下來，可以很明確知道，接下來的路該怎麼走，怎麼處理。有時候對未知的疾病、未知的未來，心中才是最恐懼的。」