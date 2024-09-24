林口長庚獲「卓越醫院」金獎！全球500機構評比　台灣唯一獲獎

▲林口長庚醫院陳建宗院長(右)於巴西世界醫院大會獲頒「卓越醫院獎」最高榮譽金獎肯定，為台灣之光。（圖／長庚醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣之光！林口長庚醫院獲得國際醫院聯盟(IHF)頒發「卓越醫院獎」最高榮譽「金獎」，這是從全球37國、逾500個醫療機構脫穎而出，代表其醫療品質與安全、病人就醫甚至員工福祉等評比都相當傑出，獲得國際肯定。

國際醫院聯盟是世界衛生組織(WHO)夥伴組織中，規模最大也最受全球重視的非營利組織之一，每年頒發「國際醫院聯盟獎」(IHF Awards)表揚全球績優的醫療保健機構。

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國際醫院聯盟成員包含世界各地的醫院與醫療保健相關的組織，自1929年起每年舉辦世界醫院大會，為世界各國醫衛專家交流合作的年度盛會，自2015年起每年辦理「國際醫院聯盟獎」，獎項分為「醫療品質」、「綠色醫院」、「社會責任」等單項績優，及代表全方位傑出之「卓越醫院獎」，並從中遴選出各類別的金、銀、銅以及優異獎。

2024年得獎名單揭曉，林口長庚醫院從37個國家、超過500個參賽機構中脫穎而出，榮獲「卓越醫院獎」最高榮譽金獎肯定，代表在品質與安全、病人就醫經驗、醫療平權、成本效益及員工福祉等5項評選構面皆表現傑出。

▲林口長庚醫院陳建宗院長於2024年國際醫院聯盟世界醫院大會發表演說，並向全世界介紹台灣。（圖／長庚醫院提供）

2024年「國際醫院聯盟獎」於9月12日（巴西時間9月11日）在巴西里約熱內盧晚宴上揭曉並頒獎，林口長庚醫院院長陳建宗親自前往參加，並於世界醫院大會上發表演說，向全世界介紹台灣。

陳建宗在獲獎後表示，林口長庚在醫療服務、教學、研究及追求永續的努力，不僅獲得國人認同，亦深獲國際肯定；展望未來，林口長庚將持續進行跨界強強聯手的異業合作，精進包括生成式AI及醫藥研發等應用，持續提供尖端且高品質的醫療服務，且不間斷地進行人才培育和醫學研究創新，期提升全民健康，並以引領台灣醫療與世界同步為使命繼續努力。

林口長庚醫院不僅是今年台灣唯一獲獎機構，亦是自2021年該獎項調整為代表全方位傑出的「卓越醫院獎」(Grand Hospital Award)後，首家獲得此項大會最高榮譽金獎的台灣醫療機構。