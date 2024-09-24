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會走路的肺炎！　醫示警7症狀

（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

▲胸部X光右下葉肺炎。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

會走路的肺炎！兒童急診科醫師謝宗學提醒，小孩若出現發燒天數大於3天以上、咳嗽越咳越厲害等7症狀，最後診斷幾乎是別稱「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。

謝宗學23日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，最近只要出現下列症狀的孩子，一照胸部X光，常常出現類似圖片中「右下葉肺炎」的表現：

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1、年齡大於5歲

2、發燒天數大於3天以上

3、咳嗽越咳越厲害，有時候微喘

4、幾乎沒有流鼻水

5、喉嚨不太紅

6、看過2-3次診所，甚至已使用過抗生素，但症狀仍沒有改善

7、活力食慾正常或是稍微差，看起來不像重症患者

謝宗學表示，符合以上7點，加上胸部X光右下葉肺炎的表現，最後的診斷幾乎是別稱「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。

謝宗學指出，比較麻煩的是現在黴漿菌肺炎，對於過去常用抗生素「日舒」（Azithromycin）效果不好，只能用四環素類抗生素（如Doxycycline ）治療，比起日舒只需要每日一次服用3天，Doxycycline則需要每日2次、至少服用7天以上，大幅增加治療時程。

謝宗學說，孩子罹患黴漿菌肺炎，家長不需要過度恐慌，只有部分出現併發症的孩子需要住院治療，其他遵照醫師指示在家服藥，定期回診即可。

謝宗學表示，對於無法吞嚥膠囊或劑量不足一顆膠囊的孩子比較辛苦，因為Doxycycline膠囊內的藥粉很苦，家長需多費一點心力幫助孩子按時服藥，這點反而是治療黴漿菌肺炎過程中，另外一個關鍵和挑戰。

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關鍵字： 肺炎 謝宗學 黴漿菌肺炎

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