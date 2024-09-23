全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂：罹病率100%

▲專家警告：糖尿病是吃出來的！飲食習慣關鍵影響健康。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者邱晟軒／綜合報導

根據衛福部資料顯示，糖尿病是國人位居十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡。根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25,000名的速度持續增加。家醫科兼減重專科醫師楊智雯提醒，很多人以為自己吃得很健康，但由於未能注意食物種類，長期偏好特定飲食，導致營養失衡，進而影響身體健康。她強調，糖尿病是吃出來的。

楊智雯在臉書粉絲團「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」提到，台灣60歲以上人口中，每5人就有1人得糖尿病，約20%的機率。然而，根據她在診間的經驗，有一家人全家都確診糖尿病，罹病率達到100%。楊醫師詢問這家人平時的飲食習慣，發現他們每天三餐都吃炒飯、炒麵，且一定加辣椒醬和醬油。

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這家人每餐加了辣椒醬後，一人可以連吃3碗才滿足，這樣的一餐攝取的糖分相當於10份。由於太美味，他們不需要配菜和蛋白質，結果血糖迅速飆升至4、500 mg/dl。因為只吃大量的糖分，很快又感到飢餓，造成血糖持續升高。再加上醬料中的鈉，增加脫水風險，容易引發高血糖高滲透壓狀態，這是糖尿病致命的併發症，必須警惕。

▲糖尿病病例持續增加，專家呼籲重視飲食與生活習慣。（圖／楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天）

楊智雯進一步解釋，高碳水化合物飲食會引發胰島素阻抗和代謝症候群，導致糖尿病、高血壓、高尿酸與肥胖。糖尿病分為兩型，第1型屬於自體免疫性疾病，第2型與家族遺傳高度相關，因此常見一家人都有糖尿病的情況。但這並不意味著家裡有人得糖尿病，其他人也一定會罹病。

她強調，只要知道如何正確飲食，甚至在糖尿病前期及早發現問題源頭，就能保持身體健康。她提醒大家，隨著年齡增長，代謝率下降、飲食不當及缺乏運動，更容易出現胰島素阻抗，不利於血糖調節，進而演變成糖尿病。

楊智雯列出造成胰島素阻抗的原因，包括高碳水化合物飲食、異位脂肪堆積，以及壓力和睡眠不足。她提供三個調節胰島素阻抗的方法：

1、調整飲食：降低精緻碳水化合物攝入，多攝取高纖維食物和健康脂肪。

2、增加運動量：運動能提升胰島素敏感性，尤其是重量訓練和有氧運動。

3、調節壓力與保持充足睡眠：有效管理壓力、改善睡眠品質有助於胰島素的正常功能。此外，如果需要使用藥物降低胰島素阻抗，應由醫師診治開立處方。