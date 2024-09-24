失智症「10大警訊」！無法治癒　醫：只有1／3能早期診斷

▲失智症不易察覺，只有1/3的患者能在早期獲得診斷。（示意圖／台灣失智症協會提供）

文／健康醫療網 記者王冠廷報導

90歲的丁奶奶罹患重度失智症，大小便失禁、無法自行洗澡及進食，連空間與時間也會感到錯亂，自我照顧能力幾乎為零，家人必須全心全力照顧而身心俱疲。因此尋求中醫治療，經醫師以針灸法施針四神聰穴、百會穴，半年後丁奶奶失智造成的認知問題有明顯減緩，讓家人鬆了一口氣。現在丁奶奶白天可在灣橋榮院日間照護中心，接受專業照顧並且參與活動與社交，雙管齊下輔助減緩退化。

失智症僅約1/3能早期診斷 務必留意十大警訊

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臺中榮總灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，失智症是緩慢進行且目前仍無法治癒的疾病（非正常老化症狀），不易察覺，據統計只有約1/3的病人能在早期獲得診斷。

而失智症有十大警訊：記憶減退影響到工作、無法勝任原本熟悉的事務、言語表達出現問題、喪失對時間和地點的概念、判斷力變差、警覺性降低、抽象思考出現困難、東西擺放錯亂、行為與情緒及個性出現改變、活動及開創力喪失等，如果有相似症狀需提早前往神經內科進行檢查。

▲預計到了民國150年，全台的失智症患者將達85萬人。（示意圖／123RF）

每20年會增一倍失智症患者 增加速度與年齡成正相關

根據國際阿茲海默症協會（Alzheimer's Disease International）預估，2015年全球失智症病人約有4680萬人，未來將以每20年多一倍的速度增加。而台灣盛行率為65歲以上失智症人口接近8%（約23萬人），意即每12人即有1位失智者，也與年齡呈現正相關；超過80歲以上的老人則每5位約有1位失智，預期在民國150年，全台灣的失智症患者將會佔4.65%的總人口數（約85萬人）。

中醫採藥物和針灸並進 刺激穴位可在家操作

唐佑任醫師說明，中醫治療失智症可先分為藥物和針灸。目前台灣、日本、中國大陸及歐美各國都有中藥治療失智症研究成果陸續發表，藥物針對認知功能退化、嚴重程度、精神與行為症狀方面（behavior and psychological symptom of dementia, BPSD）皆有對應的處方，中醫師會根據實際的狀況來調整。

針灸方面則以頭皮針為主，藉由針刺頭皮上的穴位，改善腦內血液循環、荷爾蒙如腦內啡和多巴胺平衡和增加神經修復因子來提升頭腦內部的認知功能與控制異常情緒，在體針穴位有時也會在針上加入電刺激以增進療效。照護者平常也可在家中幫忙患者按壓刺激穴位，以鞏固療效。

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