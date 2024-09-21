讓健保點值達標！專家拋「CT、MRI收取定額部分負擔」

▲醫界認為，CT和MRI可收取定額部分負擔。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者張乃文／台北報導

《全民健康保險法》修法希望將「保障點值」入法，朝野黨團今年7月達成共識，以「衛福部2025年6月30日之前達成平均點值0.95元」的主決議取代修法。醫界認為，要達到這樣的點值目標，開源的同時還需節流，避免不必要的輕症醫療，建議可先針對CT電腦斷層及MRI磁振造影檢查收取定額部分負擔。健保署署長石崇良說，會再進一步討論。

社團法人台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（21）日說，要在2025年6月30日前達到健保點值1點0.95元的目標，開源和節流同樣重要，避免不必要的門診利用率及輕症醫療等，依使用者付費原則，建議先針對 CT 電腦斷層及 MRI 磁振造影檢查收取定額部分負擔才能節制不必要的檢查。

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洪子仁指出，從CT和MRI收取，行政程序也較單純。他表示，CT及MRI除了腫瘤患者，骨科或腦部檢查等都可能用到，許多疾病也都不會受到部分負擔定額收取的影響，若非癌症患者，可付一點少少的錢，又或是和醫師討論使用的必要性。

洪子仁指出，臨床上患者會自行向醫師要求要做CT跟MRI，而醫師就要冒風險，因為拒絕就可能會傷害醫病關係。

石崇良接受媒體訪問時表示，去年開始做的部分負擔調整，包含門診藥費部分負擔、急診部分負擔等，就是希望落實分級醫療，調整後的效果如何，也會再進一步討論。他提到，健保法的規定是，所有醫療費用都有部分負擔20%的規定，也有慢慢進行檢討，但檢查費的部分，屬於檢查檢驗費的部分負擔，目前尚未採計，是否會再納入，要再進一步研討。

石崇良指出，去年未把檢查檢驗的部分負擔費用採計，是因為當時有些考量，包含退費問題，因為沒有到現場執行，可能會涉及退費手續；另外還有糖尿病患要固定驗血糖，或高血壓、高血脂患者需要定期追蹤等，這部分的負擔還需一併考量。

石崇良說，希望用藥的同時，可以在各層級間有差別的落實分級醫療，因為去年的政策目標就是期盼透過部分負擔調整，落實分級醫療，減少不必要的藥費。