有人根本沒症狀！急性腎衰竭「3致病因」　醫：恐需洗腎

▲嚴重的急性腎衰竭患者，恐需要洗腎。（示意圖／門諾醫院提供）

文／常春月刊／曾柏榮醫師

腎臟是一個脆弱的器官，很容易受到傷害而導致功能的惡化，在急診或是住院病人抽血檢驗時，有時就會發現腎功能不好，這樣的異常可能是長期穩定、超過3個月以上的，會歸類於慢性腎臟病；如果是急性、發生於1週以內的腎功能惡化，稱之為急性腎衰竭。

因為腎臟的細胞一旦壞死就不容易再生，慢性腎臟病通常不太能恢復，治療的目標以長期的控制、延緩腎臟的惡化為主；急性腎衰竭依照腎衰竭嚴重程度以及病人整體狀況，有些病人治療後可以恢復或改善，但嚴重的個案還是有可能變成慢性腎臟病甚至需要洗腎，所以即早的診斷及治療是非常重要的。

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急性腎衰竭3原因

急性腎衰竭的原因可分為腎前性、腎性以及腎後性三大類。腎前性主要因腎臟的血液循環受到了影響，例如感染、腹瀉、腸胃道出血造成的水分不足、血壓低，或是有些藥物、毒物讓供應腎臟的血流不足所造成。

腎性指的是腎臟本身受到其他疾病、毒物、藥物或是免疫功能的影響造成發炎損傷，例如止痛藥或感染造成的腎病變。腎後性是因為尿路的阻塞回堵到腎臟造成傷害，例如結石、攝護腺肥大造成水腎等。

診斷急性腎衰竭2指標

要診斷急性腎衰竭有兩項指標，一項是抽血檢驗腎功能的惡化，一項是小便的減少，近年來有一些新的檢驗項目，透過抽血驗尿可以即早發現腎臟損傷，但目前的診斷標準仍然以傳統的腎功能跟尿量為主，其他檢驗僅用於輔助。

並不是每個急性腎衰竭都會有小便減少的症狀，有許多輕微的病人甚至沒有什麼症狀；隨著腎臟功能逐漸變差，腎臟代謝毒素跟水分的能力會降低，毒素累積可能造成噁心反胃、電解質異常甚至意識改變，水分累積可能造成水腫、呼吸急促等。

▲腎臟細胞一旦壞死就不容易再生，沒有特效藥或補品。（示意圖／達志）

找出原因，對症治療

治療最主要的是處理造成腎衰竭的原因，例如治療感染、補足水分、停止可能傷害腎臟的藥物，清除阻塞等等，同時要處理腎臟衰竭的併發症，嚴重的病人有可能需要洗腎。

並沒有所謂的特效藥或補品用了會讓腎臟變好，把急性腎衰竭的病因控制好之後，需要提供腎臟一個好的環境讓它自然恢復，血壓不能過高或過低，水分不能過多或過少，提供適當的營養等，之後便是持續追蹤，看腎臟恢復的狀況。

急性腎衰竭之後

並不是每個急性腎衰竭的病人腎功能都能夠恢復，恢復的機會與衰竭的嚴重程度以及病人本身的狀況有關，幸運能夠恢復的病人，未來慢性腎臟病及洗腎的風險還是會較一般人高，所以仍需要持續追蹤，控制好慢性疾病如血壓血糖，提供腎臟足夠的水分，避免可能傷害腎臟的藥物或補品，才能夠維持腎臟的功能。

本文作者：曾柏榮／國泰綜合醫院暨內湖國泰診所腎臟內科主治醫師

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