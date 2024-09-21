恐致癌！　「1顏色食物」譚敦慈警告小心

▲豆腐、豆芽菜或腐竹等食材若外觀看起來特別白，小心含有甲醛。（示意圖／Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

國際癌症研究署已把「甲醛」歸為一級致癌物，其曾被不肖業者以防腐用途添加於食品中。無毒教母譚敦慈示警，當發現蘿蔔乾、豆腐、豆芽菜或腐竹等食材「看起來特別白」，不變色也不會壞，就得小心裡頭含有甲醛複合物質－吊白塊。她建議買回家的食材於烹煮前可先用冷水泡半小時，或直接用水燙過過濾，可避免把致癌物吃下肚。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《醫點不誇張》節目中指出，台灣曾發生過多起與甲醛相關的食安事件，其中令她印象最深刻的是2017年彰化衛生局抽驗顏色看起來特別白的潤餅皮，結果驗出含有甲醛，怎料老闆當時還喊冤「爸爸那個時代就開始用」，害不知情的消費者吃了30年的甲醛。

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▼也曾有潤餅皮被驗出含有甲醛。（示意圖／記者林悅翻攝）

甲醛不得添加於食品中，譚敦慈說，過去也發現水果買回家3天不會爛、也不會變色，外觀看起來依舊漂亮，後來經檢驗才得知裡頭含有「吊白塊」。她解釋，吊白塊可溶於水，因此買回家的食材於烹煮前可先泡冷水半小時，或是直接高溫用水燙過也行，烹調時湯汁也別留，就能去除殘留在食物中的甲醛。

食藥署曾解釋，吊白塊是甲醛次硫酸氫鈉的俗稱，為甲醛與亞硫酸氫鈉形成的化合物，雖具防腐及漂白作用，但禁止使用於食品中。食藥署提到，吊白塊使用後會有甲醛及亞硫酸鹽殘留在食品中，食用後可能會引起腸胃不適、噁心、嘔吐、並刺激呼吸道及眼結膜，造成過敏和氣喘等。

彰化縣衛生局衛教資訊則指出，長期接觸低劑量的甲醛易導致癌症的發生和促癌作用。文獻記載，大量甲醛對人體健康的影響主要表現在嗅覺異常、刺激、過敏、肺功能、肝功能和免疫功能異常等方面。其濃度在每立方米空氣中達到0.06～0.07mg/m3，兒童就會發生輕微氣喘。當室內空氣中甲醛達到0.5mg/m3時，可刺激眼睛 ，引起流淚；而濃度更高時，可引起噁心嘔吐，咳嗽胸悶，氣喘甚至肺水腫。

長期接觸低劑量甲醛危害更大，資料顯示，可引起慢性呼吸道疾病，引起鼻咽癌、結腸癌、腦癌、月經紊亂、細胞核的基因突變，妊娠綜合症、引起新生兒染色體異常、白血病，引起青少年記憶力和智力下降。在所有接觸者中，兒童和孕婦及老人對甲醛尤為敏感，危害也就更大。