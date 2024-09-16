ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

心臟瓣膜置換+三尖瓣成形術同時進行　屏東86歲嬤成功延壽

▲東港安泰醫院成功為86歲阿嬤同時進行心臟瓣膜置換及三尖瓣成形術 。（圖／安泰醫院提供）

▲東港安泰醫院成功為86歲阿嬤同時進行心臟瓣膜置換及三尖瓣成形術 。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院日前為86歲張姓阿嬤進行開心手術，成功完成心臟瓣膜置換及心臟三尖瓣成形術，術後恢復良好，家屬及醫療團隊開心為阿嬤切蛋糕慶生，祝賀她身體健康呷百二。

▲東港安泰醫院成功為86歲阿嬤同時進行心臟瓣膜置換及三尖瓣成形術 。（圖／安泰醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東港安泰醫院成功為86歲阿嬤同時進行心臟瓣膜置換及三尖瓣成形術 。（圖／安泰醫院提供）

安泰醫院心臟外科蘇以理醫師表示，患者心臟的二尖瓣瓣膜及三尖瓣瓣膜都嚴重的閉鎖不全、加上心衰竭、浮腫積水的情況，不開刀光靠藥物是無法改善的。

但阿嬤年事已高，又有乳癌開刀及化療的病史，所以家屬也是對此次的開心手術也很猶豫。幸好她本身的求生意志非常堅強，同意開刀治療，所以在安泰心臟團隊及榮總醫療團隊的合作之下，在心臟暫停跳動的珍貴時間內，合力完成心臟瓣膜置換及三尖瓣瓣膜成形手術，並且術後恢復良好，很快就轉到普通病房，患者的精神及體力狀況都很不錯，可說是非常成功的案例，醫療團隊都很開心，也祝福阿嬤身體健康呷百二。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉也表示，這次的案例展現了高屏地區醫療人才庫的優勢，安泰醫院和榮總團隊跨院相互支援配合，救治重症病患，發揮1+1大於2的作用，未來應該更加強地區醫療資源整合，讓民眾能享有更優質的醫療服務。

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

關鍵字： 東港 安泰醫院 高雄榮總 蘇以理 開心手術

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

少碰超加工食品！每吃下10%「糖尿病風險飆升17%」　這4食物最危險

徐少強愛妻猝逝！醫揭「心碎症候群」：常出現在大悲大喜後

心臟瓣膜置換+三尖瓣成形術同時進行　屏東86歲嬤成功延壽

治乾眼症見效！研究大推「嘻嘻嘻哈哈哈……」大笑療法

北醫大「糞便潛血濃度」最新研究！可預測大腸癌發生、死亡風險

信義區「心理衛生中心」今揭牌！北市已有5處「明年再增1處」

抽菸會害「藥物效果降低」　服用「四大類藥物」當心了！

吃完柚子隔2小時就能服藥？　醫：交互作用恐長達3天

實測「飯後超慢跑」！　蒼藍鴿揭血糖比飯前低：真的超猛

徐少強「食道癌」病逝！醫示警「早期無感」：出現8症狀當心

讀者迴響

回到最上面