心臟瓣膜置換+三尖瓣成形術同時進行　屏東86歲嬤成功延壽

▲東港安泰醫院成功為86歲阿嬤同時進行心臟瓣膜置換及三尖瓣成形術 。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院日前為86歲張姓阿嬤進行開心手術，成功完成心臟瓣膜置換及心臟三尖瓣成形術，術後恢復良好，家屬及醫療團隊開心為阿嬤切蛋糕慶生，祝賀她身體健康呷百二。

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安泰醫院心臟外科蘇以理醫師表示，患者心臟的二尖瓣瓣膜及三尖瓣瓣膜都嚴重的閉鎖不全、加上心衰竭、浮腫積水的情況，不開刀光靠藥物是無法改善的。

但阿嬤年事已高，又有乳癌開刀及化療的病史，所以家屬也是對此次的開心手術也很猶豫。幸好她本身的求生意志非常堅強，同意開刀治療，所以在安泰心臟團隊及榮總醫療團隊的合作之下，在心臟暫停跳動的珍貴時間內，合力完成心臟瓣膜置換及三尖瓣瓣膜成形手術，並且術後恢復良好，很快就轉到普通病房，患者的精神及體力狀況都很不錯，可說是非常成功的案例，醫療團隊都很開心，也祝福阿嬤身體健康呷百二。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉也表示，這次的案例展現了高屏地區醫療人才庫的優勢，安泰醫院和榮總團隊跨院相互支援配合，救治重症病患，發揮1+1大於2的作用，未來應該更加強地區醫療資源整合，讓民眾能享有更優質的醫療服務。